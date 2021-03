Février confirme la tendance à la baisse du marché national

Les chiffres du marché automobile portugais en février sont déjà connus et ne sont pas encourageants. Selon l’ACAP, le mois dernier, le volume des nouvelles immatriculations de voitures a chuté de 59% dans les voitures particulières et de 17,8% dans le segment des véhicules utilitaires légers.

Au total, 8311 véhicules légers de tourisme et 2041 véhicules utilitaires légers ont été vendus au France en février. Parmi les poids lourds, la baisse par rapport à la même période en 2020 est de 19,2%, avec 347 unités immatriculées.

Selon le communiqué publié par l’ACAP, ces chiffres ne font que confirmer « que le secteur automobile reste l’un des plus touchés par la situation que traverse le pays ».

Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, la dernière fois que le solde des ventes sur le marché automobile portugais était positif, c’était il y a précisément un an, le mois de février 2020 enregistrant une croissance de 5,9% par rapport à la même période de 2019.

Peugeot avec des raisons de célébrer

Bien que, en général, le mois de février ait été négatif pour le marché automobile national, la vérité est qu’il existe des marques avec des raisons de se réjouir, et Peugeot en fait partie.

Après tout, la marque gauloise, qui a récemment renouvelé son logo, a mené les ventes au France et atteint une part de marché sans précédent dans son histoire au France: 19%, en comptant les véhicules légers et les marchandises.

Malgré la valeur historique des quotas, Peugeot n’a vendu en février que 1955 unités, soit une baisse de 34,9% par rapport à 2020. Dans le même temps, elle a vu ses modèles électriques (e-208 et e-2008) atteindre une part de marché de 12,1%. part de marché.

Podium beaucoup prime

Derrière Peugeot sur le podium des ventes de véhicules particuliers légers en février, Mercedes-Benz (-45,1%) et BMW (-56,2%) apparaissent. Si l’on prend en compte les voitures particulières et les marchandises, sa Peugeot reste leader, suivie de Mercedes-Benz et Citroën.

Au total, une seule marque a vu les chiffres de février 2021 mieux que l’année précédente: Tesla. Au total, la marque nord-américaine a vu ses ventes progresser de 89,2%, avec 140 unités enregistrées en février 2021 contre 74 enregistrées le même mois de 2020.