Feu contre Feu : Michael Mann assure qu’une suite est en route

Le cinéaste classique »Feu contre feu », Michel Mann, a récemment promis aux fans qu’une suite au film policier de 1995 est déjà en préparation. Le cinéaste s’est limité à partager ses plans pour continuer l’histoire à travers un post sur Twitter où l’on peut lire : « HEAT 2 arrive bientôt. »

Bien qu’il soit connu que Mann travaille actuellement sur le roman »CHALEUR 2 » avec Meg Gardiner, la publication sur son Twitter était accompagnée d’une photo en noir et blanc, qui semblerait être un indice d’une future adaptation à l’action réelle, étant une histoire qui se poursuivrait au-delà du roman écrit. L’image montre une paire de braqueurs de banque portant des masques de hockey assis dans la cabine d’une semi-remorque.

De même, Mann a également parlé dans des interviews de ses projets d’adapter une suite « Fire vs. Fire » au grand écran. « C’est totalement prévu pour être un film », a-t-il déclaré. « Est-ce un film modeste? Non. Est-ce une série télévisée très chère? Non. Ce sera un grand film. »

Cependant, le réalisateur nominé aux Oscars a ajouté que les stars Al Pacino, Robert de niro Oui Val Kilmer Ils ne reviendront probablement pas pour la suite, car ils sont trop vieux pour jouer leurs personnages lors de scènes se déroulant avant les événements du premier film. Récemment, on a appris que Kilmer ne pouvait plus apparaître dans « Top Gun : Maverick » en raison de problèmes de santé.

Bien qu’il ne revienne pas à son personnage, il semble que Pacino accepte de ne pas reprendre son personnage, Vincent Hanna, dans » Heat 2 », commentant qu’il aimerait que l’acteur principal de » Dune » , Timothée Chalamet jouera une version plus jeune de son personnage. « Je veux dire, c’est un acteur merveilleux. Il a l’air génial », a-t-elle commenté.

Même avec la bénédiction de Pacino pour le remplacer dans l’univers »Fire vs Fire », Chalamet ne fait pas officiellement partie du projet »Heat 2 », et de même Warner Bros., le studio distributeur du premier film, n’a pas donné le feu vert pour continuer avec une suite.

En plus de travailler sur le feuilleton »Heat 2 », Mann aide également à diriger la deuxième saison du drame policier hbo max, »Tokyo Vice ». Le cinéaste est l’un des producteurs exécutifs de l’émission et a également réalisé son épisode pilote. On sait que le roman « Heat 2 » sortira le 9 août, mais son adaptation cinématographique n’a pas encore de date de sortie.