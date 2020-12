Fetty Wap veut savoir « qui est meilleur » que lui « mélodiquement »

Il a demandé et le pubis a répondu définitivement.

Il fut un temps où vous ne pouviez rien faire ou aller nulle part sans entendre parler de Fetty Wap. La star de « Trap Queen » a sorti un flux régulier de mixtapes depuis 2014, y compris sa sortie du vendredi 12 décembre. Vous connaissez les vibrations– mais c’est son premier album studio éponyme qui l’a mis sur la carte. Le natif du New Jersey a ensuite collaboré avec des dizaines d’artistes, dont Nicki Minaj, Snoop Dogg, Lil Dicky, Remy Ma, Ty Dolla € ign, Rich The Kid, A Boogie Wit Da Hoodie, Monty et DJ Khaled, et les fans attendent. le prochain grand succès du rappeur. Fetty a refait surface sur son histoire Instagram pour partager quelques aperçus de ce sur quoi il travaillait en studio. Le rappeur a également posé une question au public, et il est évident qu’il prévoyait des représailles à sa déclaration. «Lisez ceci et riez tous, vous voulez tous que des n * ggas sachent que je suis douée,» commença Fetty. «Je ne peux pas nier la grandeur depuis longtemps et je mets la pression sur cette fois… Mélodiquement Qui est meilleur que Fetty… J’attendrai. Il a complété sa note avec un emoji couronne. Depuis qu’il a demandé, le public a certainement répondu avec plusieurs de leurs choix, notamment Drake, T-Pain, The-Dream, Eric Bellinger, Ja Rule, Post Malone, Don Toliver, A Boogie Wit Da Hoodie, NBA YoungBoy, Lil Durk, Chief Keef , G Herbo, Lil Baby et bien d’autres. Pensez-vous que Fetty est la meilleure (mélodiquement) du jeu?