Fetty Wap publie des excuses émotionnelles à sa petite amie et à ses filles pour les avoir « embarrassées »

Fetty Wap a posté de longues excuses sur Instagram à sa famille pour son comportement.

Fetty Wap a posté des excuses sincères sur son compte Instagram pour avoir commis une série «d’erreurs et de mauvaises décisions» dans sa vie. Le rappeur de « My Way » s’est également excusé d’avoir « embarrassé » sa petite amie et ses filles actuelles.

Wap a expliqué dans un long article de son histoire: Cela arrive à un moment de la vie où vous devez vous lever et arrêter de blâmer tout le monde pour vos propres actions. J'ai fait beaucoup d'erreurs et de mauvaises décisions dans ma vie … et pour la plupart je ne leur ai jamais réfléchi mais … peut-être parce que je vieillis ou pour une fois j'étais vraiment heureux [for real] J'ai laissé ma cupidité et ma fierté faire obstacle et je ne les ai pas laissées [people] [know] combien de bonne femme j'avais à mes côtés… tout ce que je pensais de toi était faux. Je n'ai jamais eu à te remettre en question mais je n'ai pas rendu cette énergie… Je t'ai stressé à cause de la merde J'aurais pu changer et j'aurais tout simplement pu ne pas [involved] moi-même… tu étais là à travers tout cette année… tous les morts… les fusillades… tout. Le rappeur du New Jersey est père de six enfants et de cinq femmes. Il a continué dans son post pour parler de son rôle de père: Je suis désolé de vous avoir embarrassé et d'avoir embarrassé mes filles en tant que père. Je sais que si quelqu'un traitait mes filles comme j'ai traité les gens, je serais dans un lock-up maximum. Je ne suis pas fier de l'homme que je suis aujourd'hui mais je changerai cela pour moi et pour mes enfants en particulier mes filles et pour vous. La publication de Wap intervient quelques jours à peine après avoir été traînée en ligne par ses bébés mères sur les réseaux sociaux.