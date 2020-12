Fetty Wap dit qu’il est le meilleur rappeur mélodique de l’industrie

Bien que ses chansons ne soient pas partout ces jours-ci, Fetty Wap est toujours occupée à sortir de la musique et à sortir sa dernière mixtape. Vous connaissez les vibrations le vendredi 11 décembre.

le Reine des pièges crooner a ensuite publié une vidéo Instagram lundi et a fait une déclaration assez audacieuse sur lui-même, selon HotNewHipHop.

« Lisez ceci et riez. Tous vous voulez des n * ggas, sachez que je suis doué », a déclaré Fetty, dont le frère a été tragiquement tué dans le New Jersey en octobre. « Je ne peux pas nier la grandeur trop longtemps et je mets la pression sur cette fois … Mélodiquement, qui est meilleur que Fetty? J’attendrai. »