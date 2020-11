Fetty Wap accusée de ne pas avoir payé de pension alimentaire pour enfant ou de voir sa fille depuis 2 ans

« Je ne peux même pas appeler ce n * gga pour regarder son enfant afin que je puisse aller vivre une vie », a écrit l’une des mères de ses enfants sur Instagram.

Le nombre d’enfants qu’aurait Fetty Wap serait de six, mais il pourrait y en avoir plus ou moins selon à qui vous le demandez. L’une des mères de ses enfants, une femme nommée Lisa qui s’appelle Turquoise Miami, a un os à cueillir avec le rappeur du New Jersey. Lisa et Fetty partagent une fille née en 2017, mais elle s’est adressée à Instagram avec des allégations selon lesquelles le rappeur ne s’est pas levé pour assumer ses responsabilités de père. Dans la légende d’un message qu’elle a ensuite supprimé, Lisa a téléchargé un dépliant qui montrait que Fetty ferait trois apparitions dans des boîtes de nuit au Texas plus tard ce mois-ci. « YALL IM FINNA RÉSERVE CE VOL POUR QUE JE PEUX PERSONNELLEMENT DEMANDER CE N * GGA QUAND IL PLANIFIE DE PAYER UNE SOUTIEN À L’ENFANT OU D’OBTENIR SA FILLE À CAUSER QU’ELLE SOIT DEUX ANS ET JE SUIS CURIEUX. » Après avoir supprimé le message de sa page, Lisa a partagé quelques réflexions supplémentaires sur son histoire Instagram pour les personnes qui l’ont critiquée. «Vous tous, crabbin parce que j’ai dit ce que j’ai dit, je vous en prie», écrit-elle. « Croyez-moi, personne ne veut de lui ou même foutre qu’il ne soit pas là. Il y a juste des moments où je suis invité dans des endroits où je veux vraiment aller et quand je pense au fait que je n’ai personne pour la regarder et je ne peux pas même appeler ce n * gga pour surveiller son enfant afin que je puisse avoir une vie, ça me fait chier à chaque fois que je dois dire non, alors aujourd’hui j’en ai marre de me faire confiance, je suis de retour pour ne pas donner de f * ck. « Elle a ajouté: « Je n’ai pas eu de vraie pause depuis 4 ans et vous êtes tous en colère contre moi parce que je veux qu’un * gga reçoive son enfant pendant un week-end dans ses presque 4 ans de vie, excusez-vous le f * ck outta me . » Après avoir laissé tomber quatre émojis qui pleuraient en riant, elle a terminé son message en écrivant «f * ck y’all». Découvrez-le ci-dessous.

Instagram

Instagram