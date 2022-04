Fers à friser, bigoudis & Co. : Quatre méthodes en comparaison

Beaucoup de femmes aux cheveux raides aimeraient avoir les cheveux bouclés. Si vous souhaitez boucler vos cheveux, vous avez le choix entre plusieurs appareils, tels que des fers à friser, des fers à lisser, des bigoudis automatiques ou des bigoudis classiques. Nous vous dirons de quel appareil vous avez besoin pour différents types de boucles.

Il semble être une loi de la nature que les gens veulent toujours ce qu’ils n’ont pas. Cela est particulièrement vrai pour les cheveux. Si vous avez les cheveux lisses mais que vous avez toujours rêvé de boucles brillantes, voici quatre façons de les obtenir.

Avec le fer à friser pour faire des boucles en tire-bouchon

Le moyen le plus simple de créer des boucles en spirale est d’utiliser un fer à friser. En gros, plus le diamètre de la tige est grand, plus les boucles seront grosses. Si vous voulez plus de volume, vous pouvez soulever les cheveux avec vos doigts à la racine pendant le séchage. Travaillez ensuite simplement mèche par mèche avec le fer à friser.

Si vous l’aimez organisé, vous devez tordre toutes les boucles dans une direction. Les fers à friser ont généralement l’avantage que la direction des boucles et l’intensité peuvent être facilement influencées. Plus vous laissez longtemps le fer à friser dans les cheveux, plus la structure du cheveu change.

Le fer à lisser : doit-il être bouclé ou ondulé ?

Les fers à lisser peuvent non seulement lisser les cheveux, mais aussi créer des ondulations dans les cheveux. Mais ne désespérez pas si cela ne fonctionne pas la première fois. Cette méthode peut nécessiter un peu de pratique.

Vous devez démarrer le fer à lisser à la racine des cheveux et le tirer jusqu’au bout de la mèche. Il faut visser le fer à lisser comme un fer à friser. Si vous modifiez l’angle de rotation, les boucles changeront également. Pour les vagues lâches, il est préférable de tenir le fer à lisser horizontalement. Pour les vagues de plage, tout ce que vous avez à faire est de vous peigner les cheveux sans les serrer et de les fixer avec de la laque pour cheveux – c’est fait !

Le classique : tordre des boucles d’ange avec des bigoudis

Les bigoudis classiques du temps de grand-mère sont devenus plus modernes. Il est désormais disponible en plusieurs versions :

Les rouleaux auto-fixants ou velcro sont les meilleurs pour les cheveux courts car ils ne sont pas bons pour tenir des mèches plus longues.

Des rouleaux de velours ou de velours sont attachés aux cheveux avec des pinces.

Les bigoudis en spirale créent des boucles angéliques, mais ils ne conviennent qu’aux cheveux mi-longs.

Avec des bigoudis chauffants, vos cheveux sècheront plus vite

Selon l’expérience, la méthode et la longueur des cheveux, la variante avec des bigoudis peut prendre un certain temps. La torsion des cheveux prend un peu plus de temps qu’avec les autres méthodes – et les cheveux doivent généralement sécher pendant un certain temps. Pour une torsion correcte, placez un bigoudi au bout de la mèche de cheveux, puis enroulez-le par le bas.

Des boucles en un rien de temps – le boucleur automatique

Les bigoudis automatiques sont un mélange moderne de rouleaux chauffants et de fers à friser. Vous insérez simplement vos cheveux dans cet appareil. Un petit moteur se trouve dans le bigoudi qui tire la mèche de cheveux et l’enroule autour d’un rouleau chaud recouvert de céramique. Après seulement quelques secondes, la boucle est prête sans trop d’effort. L’inconvénient est le prix plus élevé des appareils à boucle automatique par rapport aux autres méthodes.

