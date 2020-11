Ferris Bueller a eu une bizarrerie qui a incité Matthew Broderick à hésiter à assumer le rôle

La comédie pour adolescents de 1986 Le jour de congé de Ferris Bueller occupe une place spéciale dans le cœur des fans de la génération X. Le film mettait en vedette Matthew Broderick dans le rôle de Ferris Bueller, un lycéen devenu l’un des personnages adolescents les plus emblématiques de l’histoire d’Hollywood. Dans une interview pour Sirius XM’s Mis en quarantaine avec Bruce, l’acteur a révélé qu’il avait d’abord hésité à jouer le rôle de Ferris. Pas à cause de problèmes de scénario ou de production, mais parce qu’il ne voulait pas être classé comme un gars qui parle à la caméra.

« J’ai pensé [the script] était super, et j’ai eu une petite hésitation parce que je venais de faire [the plays] ‘Plage de Brighton [Memoirs]’et’ Biloxi [Blues]. J’étais comme: « Wow, je parle au public, tout comme dans ces pièces … et même dans [the 1985 movie] Ladyhawke, il parle un peu à la caméra. … Vous savez, quand vous êtes jeune ou débutant, vous pensez: ‘Je dois faire quelque chose de différent.’ «

La technique du «quatrième mur brisé» est utilisée dans les films pour faire parler un personnage directement au public. La technique est un aliment de base de la culture pop depuis des décennies, avec des émissions comme Gommages et Malcolm au milieuet des films comme Dead Pool et Enola Holmes utiliser pleinement les pauses du quatrième mur pour plonger le public dans l’esprit du personnage principal.

Mais au moment de la sortie de Le jour de congé de Ferris Bueller, «Briser le quatrième mur» était rarement utilisé. Clairement, Matthew Broderick avait peur de se faire passer pour un acteur méta-narrateur qui n’était bon que pour regarder directement la caméra et plaisanter au public.

Pourtant, l’acteur a pu surmonter ses doutes et accepter le rôle de Ferris Bueller. L’une des principales raisons de son changement de position concernait le cinéaste John Hughes, qui dirigeait Le jour de congé de Ferris Bueller. Selon Broderick, Hughes était « connu comme le [Steven] Spielberg du film pour adolescents à l’époque, «et lorsque l’agent de l’acteur a entendu que Hughes était intéressé à le placer en tête d’un film, il n’y avait pas deux façons de réagir.

« Ma mémoire est, avant que j’aie raccroché le téléphone, [my agent] était comme derrière moi dans la pièce, disant: « Oui, tu devrais le faire. » « Broderick se souvient. » Il s’est envolé pour New York. ‘Je te verrai demain. Ne parlons plus de ça maintenant, je te verrai demain », et il vint et fut soudainement dans la pièce avec moi, en disant:« Ouais, je pense que tu devrais le faire.

La décision s’est avérée être la bonne décision pour Broderick, et plus de trois décennies plus tard, Le jour de congé de Ferris Bueller est toujours considéré comme un point culminant pour le genre de la comédie pour adolescents. Pour sa part, loin d’être typé, Broderick a pu profiter de sa renommée du film pour une longue carrière de rôles principaux dans des films à gros budget, des projets télévisés et au théâtre.

Sujets: Ferris Buellers Day Off