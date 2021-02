Ferrari Tailor Made rend la 488 Pista Spider encore plus spéciale

Texte: Carlos Moura

Date: 22 février 2021

Ferrari Tailor Made a personnalisé une 488 Pista Spider, en lui apportant des notes spécifiques et uniques, y compris une couleur de carrosserie qui peut présenter un ton mat et poli. La cabine dispose également d’une personnalisation unique.

La création la plus récente du programme Tailor Made de Ferrari consistait à personnaliser une Ferrari 488 Pista Spider. Avec une carrosserie peinte dans un bleu inhabituel, appelé Blu Elder, qui peut présenter, en fonction de la lumière, peut présenter un ton mat et poli.

Le client a décidé d’ajouter une touche spéciale avec l’inclusion de deux bandes peintes en noir Nero Setoso sur les côtés du capot. Une autre note extérieure est un drapeau métallique italien long et étroit à côté du monogramme arrière de Ferrari.

En ce qui concerne l’habitacle, le client a opté pour la simplicité, en ajoutant des notes lumineuses Blu Elder aux boutons de la console centrale, dans le style de la Formule 1. Les autres détails comprennent les monogrammes Ferrari dorés sur l’appui-tête, les coutures en Cordura sur les sièges et les sièges en cuir noir à carreaux Cordura noir inserts.

Caractéristiques techniques inchangées

Le service de personnalisation de Ferrari n’altère pas les caractéristiques techniques des véhicules, se consacrant uniquement à la personnalisation et à la création de modèles uniques.

La 488 Pista Spider a été lancée en 2018 en tant que 50e cabriolet de la marque Cavallino Rampante.

Ce modèle a reçu le moteur V8 le plus puissant jamais conçu – un biturbo de 3,9 litres – qui développe une puissance de 720 ch et un couple de 770 Nm, lui permettant d’accélérer de 0 à 100 km / h en 2,85 secondes. La vitesse maximale est de 340 km / h. Ces chiffres sont encore plus impressionnants pour une voiture qui pèse 91 livres de plus que la version conventionnelle.

Les futurs clients de Ferrari ne manqueront probablement pas de modèles à personnaliser dans les années à venir. La marque italienne développe une supercar hybride avec un moteur V6, tandis que la Ferrari Purosangue est aujourd’hui l’un des secrets les plus mal gardés. À quelles créations les clients penseront-ils ensuite? Seul le temps nous le dira …

