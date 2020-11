Ferrari SF90 Spider. Voici le premier cabriolet hybride rechargeable de Cavallino

Comme prévu, ce jeudi, Ferrari a annoncé sa dernière création: la SF90 Spider. Version cabriolet de la SF90 Stradale et qui est également le premier cabriolet de la marque à propulsion hybride rechargeable.

Utilisant le même système de propulsion hybride que Stradale, qui est basé sur un V8 Twin-Turbo essence affichant 780 ch, la Ferrari SF90 Spider dispose également, comme cette dernière, de trois moteurs électriques ajoutant 220 ch supplémentaires. Ainsi, ce qui permet au cabriolet d’offrir les mêmes 1000 chevaux et 900 Nm de couple que la variante entièrement fermée.

Grâce aussi à cette combinaison, la garantie d’une transmission intégrale permanente, comme dans le cas de la Stradale, la Spider bénéficiant toujours du tout nouvel embrayage automatique à huit embrayages et huit vitesses.

LIRE TROP

La Ferrari SF90 Stradale est la plus puissante de l’histoire de la Scuderia

Selon les données publiées par Ferrari lui-même, la SF90 Spider peut être aussi rapide que la Stradale, accélérant de 0 à 100 km / h en seulement 2,5 secondes et de 0 à 200 km / h en 7 s, la vitesse maximale étant fixée à 340 km / h.

Rapide, mais plus lourd

Malgré cet équilibre, la marque Cavallino Rampante reconnaît toujours que le Spider est plus lourd que le Stradale, principalement en raison des renforts nécessaires dans le châssis, ainsi que du mécanisme de toit. Des éléments qui augmentent le poids total à 1670 kg.

Toujours sur le toit escamotable, l’application de la dernière évolution de la marque dans ce chapitre, avec une plus grande utilisation de l’aluminium, a permis non seulement de réduire le poids de ce composant à seulement 40 kg, mais aussi de ne retirer que 100 litres de l’espace disponible dans le coffre à bagages. En plus d’avoir une lunette arrière à réglage électrique, il ne faut que 14 secondes pour terminer le processus de pliage.

Ferrari révèle également qu’il a déplacé le cockpit vers l’avant par rapport à la Stradale, abaissé le toit de 20 mm, rendu les montants A plus fins et placé le pare-brise plus incliné.

Quant à l’intérieur, il reste identique à celui de la SF90 Stradale, ce qui signifie le maintien du tableau de bord numérique incurvé haute définition de 16 pouces, permettant une personnalisation, et auquel s’ajoute un affichage tête haute et la dernière génération des commandes tactiles de la marque, sur le volant et le tableau de bord.

Avec assistance pendant 7 ans et pack Assetto Fiorano… en option

Comme tous les modèles de la marque Maranello, la Ferrari SF90 Spider est également proposée avec un service d’assistance valable les sept premières années, valable même sur les véhicules équipés du pack optionnel Assetto Fiorano. Synonyme de l’option pour amortisseurs Multimatic optimisés pour une utilisation sur piste, une réduction de poids de 21 kg grâce à une plus grande utilisation de fibre de carbone et de titane, un aileron arrière également en fibre de carbone et des pneus Michelin Pilot Sport Cupe 2 plus sportifs .

Les clients qui choisiront ce pack Assetto Fiorano pourront également choisir une peinture extérieure bicolore.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂