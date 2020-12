Ferrari. Le Pdg Louis Camilleri Démissionne Avec Effet Immédiat

Le PDG de Ferrari, Louis Camilleri, vient de démissionner avec effet immédiat, prenant tout le monde par surprise. Son poste sera occupé temporairement par le président de Ferrari, John Elkman.

Le PDG de Ferrari, Louis Camilleri, a annoncé sa démission avec effet immédiat, invoquant des «raisons personnelles». La décision a pris les responsables de marque de Maranello par surprise, qui n’ont pas eu le temps de trouver quelqu’un d’autre pour le remplacer.

Ses fonctions seront reprises temporairement par le président de Ferrari, John Elkann, jusqu’à la nomination du successeur de Louis Camilleri.

L’ancien PDG de Ferrari a également démissionné de son poste de directeur de Philip Morris, la multinationale américaine a confirmé dans un communiqué.

Louis Camilleri a repris la direction générale de Ferrari, suite au décès de l’ancien patron de la marque italienne Sergio Marchionne. Son consulat a été marqué par une solide croissance des ventes de voitures, malgré les défis soulevés par la crise du COVID-19.

Passion pour Ferrari

Faisant référence à sa décision, Louis Camilleri a déclaré que «Ferrari a toujours fait partie de ma vie et avoir été président exécutif a été un immense privilège».

Le PDG sortant de Ferrari ajoute que «mon admiration pour les gens extraordinaires de Maranello et la passion et le dévouement pour tout ce qu’ils font n’ont pas de limites. Je suis fier des excellents résultats obtenus par l’entreprise depuis 2018 et je sais que les meilleures années de Ferrari sont encore à venir ».

John Elkman a également exprimé son hommage au travail de Louis Camilleri chez Ferrari. «Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à Louis pour son dévouement en tant que PDG depuis 2018 et membre de notre conseil d’administration depuis 2015», a-t-il déclaré.

«Sa passion pour Ferrari n’a pas de limites et sous sa direction, l’entreprise a renforcé sa position comme l’une des plus grandes entreprises au monde, capitalisant sur son héritage unique et sa poursuite incessante de l’excellence».

