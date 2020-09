Ferrari enterre GTC4Lusso pour parier sur Purosangue

Ferrari a décidé d’aller de l’avant avec le projet Purosangue, son premier SUV. Un porte-parole de la marque italienne a confirmé la fermeture de la production du coupé deux portes et quatre places GTC4Lusso. La fin du modèle lancé en 2016 ouvre un espace à l’usine de Maranello, en Italie, pour l’assemblage du véhicule utilitaire sport.

Ces derniers mois, GTC4Lusso a servi de «mulet» pour les premiers tests de rue à Purosangue. Cela a été possible car la supercar a la même configuration de châssis que l’utilitaire. Cela comprend le moteur central avant et les quatre sièges (format 2 + 2). Le nom Purosangue a même été confirmé par le PDG de la société, Louis Camilleri, dans une présentation sur les projets de Ferrari.

La gamme de moteurs du GTC4 Lusso suit la recette qui devrait également équiper le crossover. La version de base de la traction arrière à quatre places est équipée d’un V8 biturbo de 610 ch et 77,3 kgfm. L’autre option adopte un V12 6,3 aspiré de 690 ch et 71 kgfm. La transmission est un double embrayage automatisé et sept vitesses à transmission intégrale. Ce dernier fait zéro à 100 km / h en 3,4 secondes.

Devant faire ses débuts entre la fin de 2021 et le début de 2022, le SUV Ferrari devrait également proposer une option hybride. Le modèle rivalisera directement avec Lamborghini Urus, Maserati Levante et Porsche Cayenne Coupé et, selon les dirigeants de la marque, ne décevra pas les fans les plus puristes.

Malgré cela, la société et les dirigeants réfutent le terme «SUV» pour désigner Purosangue. Les premières informations indiquent que le nouveau SUV Ferrari ne sera pas aussi polyvalent qu’un Lamborghini Urus (et sa base Audi Q8), mais pourra transporter confortablement quatre passagers et leurs bagages.