Ferrari dit au revoir au moteur actuel GT devant avec le hardcore 812 GTO

Ferrari est peut-être sur le point de faire ses adieux à ce que l’actuelle famille Grand Tourers par excellence, traduit aujourd’hui par la 812 Superfast, avec un moteur V12 à l’avant. Depuis, au revoir, devrait être consommé avec le lancement d’une version plus hardcore de GTO.

Lancée en 1948, avec le lancement de la 166 Inter, équipée d’un moteur V12 de 2,0 litres, l’actuelle ligne de succession des Grand Tourers (GT) de Ferrari s’apprête ainsi à quitter la scène. Bien que prometteur de faire les choses en grand – avec une version 812 GTO chaude.

Selon la société britannique Autocar, basée sur une source industrielle, Ferrari a déjà contacté ses clients, dans le but de les inviter à réserver une unité de ce qui est censé être le successeur spirituel de la 599 GTO. D’autant que et bien qu’il n’y ait toujours pas d’informations sur le nombre de 812 unités GTO à produire, tout indique que, comme ce qui s’est passé avec la 599 GTO, la nouvelle 812 deviendra une version de production limitée.

Ferrari 599 GTO

Bien que, de Ferrari, rien ne se soit encore passé, il semble certain que cette 812 GTO sera la dernière GT à traction avant et moteur V12 avec l’emblème de la Cavallino Rampante à produire. Même si et dans le cas spécifique du V12, rien n’a été défini, surtout après que les responsables de la marque aient garanti que l’intention est de le produire, «tant que c’était possible». Il pourrait même figurer dans ce qui sera le premier SUV de l’histoire de Ferrari, le Purosangue.

Toujours sur la 812 GTO, les mêmes sources disent qu’elle aura également une variante Aperta, le nom que Ferrari donne à ses cabriolets, une version qui, cependant, devrait être produite dans un nombre encore plus petit que le «frère» de la carrosserie fermé.

La Ferrari 250 GTO

Enfin, s’agissant de l’arrivée sur le marché, la dernière des GT à traction avant devrait désormais être présentée, selon la source entendue par Autocar. Alors, n’étant pas encore apparue à la lumière du jour, il est fort probable qu’elle sera dévoilée dans les mois à venir.

