Ferrari 488 GT Modificata. Un ‘Cavallino’ de 700 ch pour les pistes

Ferrari vient d’annoncer sa dernière création dans le domaine des éditions limitées, qu’elle a décidé de nommer la 488 GT «Modificata». Bref, la combinaison des plus grandes qualités de la 488 GT3 et de la 488 GTE, sans les limitations imposées par la FIA à la compétition, bien que et comme celles-ci, limitées à rien de plus que les pistes.

Intitulé “ Modificata ”, car il s’agit d’une évolution en termes de performances, dans ce cas, grâce à la combinaison de plusieurs solutions innovantes créées en première dans la 488 GTE, qui participe au Championnat du Monde d’Endurance, et dans la 488 GT3, cette dernière créée pour la GT racing, la Ferrari 488 GT ‘Modificata’ profite également du fait qu’elle n’est pas limitée, en termes de motorisation, par la réglementation FIA pour la compétition.

Ainsi, et utilisant une évolution du déjà bien connu V8 Twin-Turbo, ici équipé de solutions importées de la concurrence, la 488 GT ‘Modificata’ annonce, tout de suite, une puissance d’environ 700 ch, exploitée par une boîte de vitesses avec une nouvelle rapports de transmission et d’embrayage en fibre de carbone. Des solutions qui aident non seulement à gérer l’augmentation de la puissance, mais aussi la fourniture de couple par le moteur.

La Ferrari 488 GT Modificata – juste pour les pistes… malheureusement!

Développé sur le tracé de la Nordschleife, ce nouveau ‘rampante cavallino’ bénéficie également d’une aérodynamique complètement renouvelée et avec appui augmenté, déplaçant le centre de pression vers l’avant. Ce qui assure une plus grande appui à l’avant, sans augmenter le coefficient de traînée, en même temps cela améliore l’efficacité, ainsi que la sensibilité aux changements de vent dans l’aile arrière.

Contribuant également à un appui dépassant les 1000 kg, à des vitesses avoisinant les 230 km / h, la carrosserie entièrement en fibre de carbone, à l’exception du toit et des piliers en aluminium, auxquels s’ajoute une suspension identique à celle de la GTE du championnat du monde de Endurance.

Quant au système de freinage, il a été développé, spécifiquement et conjointement, avec Brembo, en utilisant la même technologie que les voitures du Championnat du Monde. Bien que, ici, combiné à un système ABS importé de la 488 GT3 Evo 2020, spécifiquement configuré pour ce modèle, ce qui, assure Ferrari, garantit au conducteur non seulement une conduite redoutable, mais aussi un freinage stable, sans compromis ni fatigue .

Le fameux V8 bi-turbo… rénové

Équipement aussi avec la piste à l’esprit

Parlant de l’équipement de cette Ferrari 488 GT ‘Modificata’, nous soulignons la présence d’un système V-Box, combiné à la télémétrie Bosch, qui permet de télécharger les résultats réalisés sur la piste sur un stylo USB. Depuis, pour accompagner ces caractéristiques, une caméra arrière haute résolution, un siège passager et un système de mesure de la pression et de la température des pneus apparaissent également de série.

Un intérieur pour la course

Même ainsi, comme pour toute autre Ferrari, cette «Modificata» peut également être entièrement personnalisée, à l’extérieur et à l’intérieur, selon les préférences du client.

Pas de prix… et pour des clients spécifiques

Il faut également noter que la Ferrari 488 GT ‘Modificata’, dont la production aura lieu en nombre très limité, n’a pas, du moins pour l’instant, de prix connu. De plus, il ne sera disponible que pour les clients qui, ces dernières années, ont participé à des championnats GT, avec Ferrari ou à des événements du Club Competizioni GT.

Le bloc de la 488 GT Modificata, chargeant environ 700 ch

De plus, lors de l’achat d’une unité, les clients, qui ne pourront utiliser leur 488 GT ‘Modificata’ que sur la piste, auront également une présence garantie dans les événements, précisément, du Club Competizioni GT. Qui a prévu, pour 2021, un total de cinq initiatives – au Virginia International Raceway, à Monza, Watkins Glen, Suzuka, Nürburgring, en plus d’un dernier événement, appelé Finali Mondiali.

