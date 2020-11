Ferrari 488 GT Modificata. Le nouveau «jouet» de Ferrari pour les circuits

Ferrari est particulièrement occupée et après nous avoir fait connaître la SF90 Spider il y a quelques semaines, la marque Maranello a maintenant révélé le Ferrari 488 GT Modificata.

Conçu exclusivement pour être utilisé sur piste, il intègre les technologies développées pour les courses 488 GT3 et 488 GTE, et peut être utilisé non seulement dans jours de piste comme lors des événements Ferrari Club Competizioni GT.

Avec une production limitée (bien que l’on ne sache pas combien d’unités seront produites), la 488 GT Modificata sera initialement vendue à des clients qui ont récemment participé à la Competizioni GT ou au Club Competizioni GT.

Quoi de neuf?

Sorte de mélange entre la 488 GT3 et la 488 GTE qui combine les solutions les plus efficaces et les plus performantes utilisées par chacune d’entre elles, la 488 GT Modificata est pratiquement entièrement en fibre de carbone, à l’exception du toit en aluminium.

Avec un système de freinage développé en collaboration avec Brembo, la Ferrari 488 GT Modificata dispose également d’un système ABS identique à la 488 GT3 Evo 2020, bien qu’avec un réglage spécifique.

Quant à la mécanique, elle utilise un V8 biturbo d’environ 700 ch (une valeur supérieure à celle offerte par les 488 GT3 et GTE). Pour s’assurer que l’augmentation de la puissance et du couple ne nuit pas à la transmission, elle a non seulement reçu de nouveaux rapports de démultiplication, mais un embrayage en fibre de carbone.

Dans le domaine de l’aérodynamique, l’objectif était d’envoyer la plus grande pression sur la partie centrale de la voiture, améliorant ainsi la appui à l’avant sans causer plus de traînée. Selon Ferrari, à 230 km / h la valeur de appui produit des quantités de plus de 1000 kg.

Enfin, de série, la Ferrari 488 GT Modificata propose une V-Box qui fonctionne avec le système de télémétrie Bosch, un deuxième siège, une caméra arrière et des systèmes permettant de surveiller la pression et la température des pneus.