Ferrari 308 «The Brawler». S’il y avait une Ferrari dans le Mad Max

Contrairement à une «tradition» qui a retiré la Ferrari classique du monde de restomod, Le Ferrari 308 «The Brawler» imaginez ce que ce serait restomod du modèle italien historique.

Créé par le designer Carlos Pecino, il ne s’agit pour l’instant que d’un abandon, son auteur le décrivant comme «l’équilibre parfait entre la brutalité et l’élégance» et admettant qu’il s’est inspiré du monde de la course NASCAR pour le créer.

Si cette description est basée sur la Ferrari 308 «The Brawler», nous vous la laissons, cependant, la vérité est qu’elle ressemble à quelque chose de la série «The Punisher» ou de la saga apocalyptique «Mad Max», telle son agressive look, accentué par la peinture noire.

Quant à l’inspiration dans le monde de la compétition, celle-ci est dénoncée par les énormes pneus nappe de Hoosier (la marque de pneus qui équipera les NASCAR cette année), pour la carrosserie plus large, absence de pare-chocs arrière, arceau ou par le moteur exposé.

Et la mécanique?

Bien que cette Ferrari 308 «The Brawler» n’en soit qu’une abandon, cela n’a pas empêché Carlos Pecino d’imaginer quelle mécanique pourrait animer sa création.

Ainsi, selon le concepteur, la 308 «The Brawler» aurait recours non pas à un moteur Ferrari, mais au moteur V8 biturbo «hérétique» de la McLaren 720S, comptant ainsi sur 720 ch et 770 Nm.

En plus d’hériter du modèle britannique du moteur, la création de Carlos Pecino utiliserait également le MonoCage II qui équipe la McLaren, le tout pour augmenter la rigidité structurelle et améliorer le comportement dynamique.



© Carlos Pecino



En d’autres termes, l’auteur de cette créature «hybride» a techniquement créé une McLaren avec la carrosserie modifiée d’une Ferrari 308. Est-il allé trop loin en fusionnant les deux constructeurs rivaux en un seul modèle?