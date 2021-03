Fernanda Castillo: l’allaitement, le plus grand défi de l’actrice en tant que nouvelle maman

Fernanda Castillo a réalisé l’un de ses rêves les plus chers à la fin de 2020. L’actrice mexicaine qui est devenue célèbre pour ses rôles dans «Le Seigneur des Cieux», «Ennemi intime» et «Monarque» Netflix Elle est devenue mère pour la première fois à 38 ans le 19 décembre 2020, donnant naissance à son premier-né Liam.

Avec son partenaire, également acteur ETrik hayser, ont décidé de partager l’ensemble du processus de grossesse avec leurs adeptes dans le réseaux sociaux, montrant principalement sa joie de former une famille de trois avec son fils Liam, préparant sa chambre et aménageant son temps pour vivre avec lui les premières années de sa vie.

Malheureusement, la santé de Fernanda Cela s’est compliqué quelques semaines après avoir donné naissance à son premier-né. C’étaient des journées très intenses qui se sont transformées en semaines, mais après avoir été très prudent, il a réussi à sortir de toutes ses forces pour donner allaiter votre enfant, trouver à nouveau un énorme défi dans cette action.

Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, le l’allaitement est un processus qui peut entraîner de nombreux problèmes pour la mère ou l’enfant si ce n’est pas fait correctement. C’est comme ça qu’il l’a décrit Fernanda Castillo quand il a partagé ses sentiments sur Instagram. Heureusement, elle n’était pas seule et avait une bonne compagnie.

L’ALLAITEMENT, LE PLUS GRAND DÉFI DE FERNANDA CASTILLO

Fernanda Castillo et son fils âgés de quelques jours à peine (Photo: Instagram / Fernanda Castillo)

Les personnes qui ne connaissent pas le lactation, ils pensent que c’est un Processus naturel ce que fait la femme sans rien complication. La vérité est que l’allaitement peut entraîner divers problèmes tels que manque de lait maternel, mamelons gonflés, mauvais positionnement du bébé qui le laisse mal nourri, et bien d’autres problèmes.

Par conséquent, il n’est pas surprenant que Fernanda CastilloEn tant que nouvelle mère, vous avez eu de nombreux problèmes avec l’allaitement de bébé. Elle a partagé les meilleurs moments qu’elle a eu avec Liam, mais s’est également ouverte sur le défi difficile qu’elle devait être une maman.

« J’avais entendu tellement de choses sur les difficultés de l’allaitement que j’avais très peur de ce que serait mon processus », a-t-elle déclaré dans un message (Photo: Instagram / Fernanda Castillo)

« J’avais tellement entendu parler des difficultés d’allaitement que j’avais très peur de ce que serait mon processus. C’est vrai, c’est un défi énorme que chaque mère doit décider comment faire face. Cela implique des sacrifices, parfois de la douleur, de la frustration, du changement, mais cela vous donne aussi l’opportunité d’apprendre à vous écouter, à écouter ce dont chaque femme et son bébé ont besoin pour être bien.

Apprenez à couler ou à lâcher prise quand les choses ne se passent pas comme vous le pensiez, à accepter et à vénérer votre corps pour ce qu’il est capable de faire, mais surtout, cela m’a donné le don de me connecter avec mon bébé et avec moi-même de manière très profond pendant que je le nourris.«

« Je surveillerai vos pas pour qu’un jour vous puissiez voler », a-t-il déclaré sur une autre photo (Photo: Instagram / Fernanda Castillo)

Elle a publié une photo sur Instagram Avec cette réflexion sur les problèmes qu’elle a rencontrés lors de l’allaitement, mais malgré tout, elle a continué à en apprendre davantage sur le processus pour qu’elle et son bébé se portent bien à tout moment. Il a même remercié un profil de Instagram qui se consacre à accompagner les nouvelles mamans dans ce processus:

« Dans les moments les plus difficiles depuis la naissance de Liam, le désir de le nourrir et de le tenir avec ma poitrine a été ce qui m’a permis de continuer. Merci @vialactancia de m’avoir soutenu sur cette voie. A toutes les mères qui traversent ce processus complexe et en même temps merveilleux: dans ce que vous vivez et dans ce que vous ressentez … Vous n’êtes pas seules! C’est difficile mais on peut!», Il a terminé dans son publication.