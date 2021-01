Fermeture du site Web de triche de GTA Online, un don à une œuvre de bienfaisance

Un mastodonte GTA en ligne Le site Web a été fermé à la suite de «discussions» avec le suzerain du label Take Two. LunaCheats était tristement célèbre au sein de la communauté Grand Theft Auto pour la vente de divers hacks de jeux, mais sa page affiche maintenant un simple message texte, s’excusant pour «tous les problèmes» que son logiciel a causés à la communauté du titre. Il promet également de reverser ses «bénéfices à un organisme de bienfaisance désigné par Take Two».

Les mods ont principalement affecté la communauté PC, mais la triche peut également se produire sur la console. Il est également important de se rappeler que nous vivons dans un monde qui brouille les frontières entre les plates-formes, et que nous voyons déjà des jeux comme Call of Duty: Warzone affectés par des pirates et des tricheurs. Rockstar n’a pas encore décrit ses projets pour la version PlayStation 5 de GTA Online, mais nous ne serions pas surpris de la voir adopter un modèle multiplateforme.

En tant que tel, il s’agit d’une étape importante pour la série dans son ensemble. Il faut imaginer ici une menace de litige Take Two, d’où la fermeture brutale du site. Tricher dans les jeux multijoueurs est mauvais pour tout le monde, vraiment – cela nuit à la rétention des joueurs très importante pour les éditeurs, mais le pire de tout cela ruine l’expérience de base pour ceux qui veulent jouer correctement. Espérons qu’aucune alternative n’apparaîtra à la place de LunaCheats.