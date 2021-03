Fenêtre de lancement des mises à jour de « Final Fantasy XVI » sur le PS Store

Jusqu’au moment, Square Enix n’a pas de date de sortie estimée pour « Final Fantasy XVI», Jeu exclusif au Playstation 5 qui appartient à l’une des franchises interactives les plus rentables et emblématiques du développeur, même si certaines nouvelles mises à jour pourraient suggérer que l’attente ne sera pas trop longue.

On ne sait pas encore quand il atteindra les mains des joueurs, mais une nouvelle mise à jour du PS Store a changé son statut de « TBC » (acronyme anglais pour « To be Confirmed ») à « Coming Soon » (Very Soon) . qui a suscité l’enthousiasme des fans de la franchise.

Malgré les spéculations que cela pourrait générer, les fans de la saga Square Enix doivent être conscients qu’il pourrait s’agir d’une erreur ou qu’il ne s’agit que d’une estimation ambiguë. Jusqu’à présent, les développeurs du jeu n’ont pas fait de déclaration indiquant que le jeu est sur le point d’atteindre le public.

Naoki Yoshida, producteur du jeu et directeur général du jeu multijoueur « Final Fantasy XIV », a indiqué à de précédentes occasions que ce titre sera entièrement axé sur l’action et qu’il disposera de systèmes de jeu faciles à assimiler pour tous ceux qui le sont. pas familier avec le style JRPG traditionnel.

« Final Fantasy XVI » concentrera son histoire sur Clive Rosfield, un jeune épéiste surnommé le « Premier Bouclier de Rosaria », qui est le garde du corps de son jeune frère Joshua, le « Dominant du Phénix ». Après une série d’événements inattendus, Clive se retrouve dans un voyage orageux dont le seul moteur est le désir de vengeance.