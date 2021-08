Fena : Pirate Princess, l’anime à ne pas manquer sur Crunchyroll

Fena : princesse pirate est le nouveau grand pari du service de streaming Croustillant, en coproduction avec Adult Swim. Contrairement à d’autres séries, cet anime est une idée originale créée par Production IG et le réalisateur et animateur Kazuto Nazakawa. Vous pouvez déjà voir ses deux premiers épisodes des douze qui sortiront sur la plateforme et comme première curiosité sachez qu’il n’est pas encore disponible au Japon, puisqu’il est prévu pour octobre de cette année.

De quoi s’agit-il? Voici leur synopsis officiel : « Fena Houtman se souvient peu de son enfance. Orpheline et élevée comme servante dans un bordel, sa vie bascule lorsqu’elle s’enfuit sur une île aux pirates où elle découvre la vérité sur sa famille. Avec Fena étant la seule capable de percer les secrets de sa famille, et avec un formidable équipage de femmes pirates sur ses talons, elle doit prendre sa place en tant que capitaine de son équipage de samouraï pour une aventure en haute mer ! « .

La première caractéristique que les téléspectateurs remarqueront est son animation, quelque chose sur lequel l’industrie de l’anime a travaillé de manière formidable au fil du temps jusqu’à aujourd’hui. Dès le début, avec la scène du bateau en feu au milieu de l’océan, l’utilisation d’une palette de couleurs qui fait ressembler chaque avion à un tableau est remarquable. Plus tard, ils nous donnent un aperçu de la ville, avec plus de détails qui mettent en évidence cet aspect important pour le public. De plus, la conception des personnages peut rappeler des émissions des années 90, elle contient donc une part de nostalgie pour capter le public.

Dans les premières minutes du chapitre 1, ils nous emmènent dans l’histoire avec un petit soupçon du passé de Féna, que l’on voit avec un âge avancé après l’ouverture. La jeune femme sera celle qui œuvrera comme une pièce d’équilibre entre le drame de sa vie personnelle et la comédie de ce qui l’entoure et de ce que nous apprenons à connaître. Un exemple clair est quand elle était dans une situation où la mort était une possibilité probable, un mystérieux samouraï masqué semble la sauver, et au milieu de ce qui peut être une réunion passionnante, il la frappe sur la tête, un bâillon que c’est répété deux fois dans le deuxième épisode dans le but de couper le temps.

Yukimaru est celui qui se positionne comme l’intérêt amoureux de Fénacar c’est lui qui l’a aidée à échapper à l’incendie du bateau dans le passé. La vérité est que les deux chapitres publiés jusqu’à présent ne montrent pas de signes que nous avons une romance sûre, car ils fonctionnent comme une introduction générale à l’histoire. La jeune femme a pour mission de se lancer dans une aventure dans un endroit appelé Eden pour découvrir les secrets d’une belle femme, avec les mots de son père comme seul guide.







L’histoire est présentée comme une fenêtre sur la fantaisie, l’action, la comédie et la romance, avec un casting de personnages qui composent l’équipage de samouraï, qui sont présentés avec les bonnes informations et on s’attend à ce que nous en sachions plus à leur sujet au cours de les épisodes. Un autre aspect intéressant est sa bande-son, avec « Uni à Shinju » JUNNA à l’ouverture, et « Saihat » dans la fin chantée par Minori Suzuki, une chanson qui, nous en sommes sûrs, vous rappellera Kimetsu no Yaiba.

Le épisode 3 sera disponible à partir de dimanche 22 août Sur la plateforme Croustillant et il sortira un par semaine jusqu’à la fin des 12 de la saison réalisée jusqu’à présent.