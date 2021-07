« Femme » : que va-t-il se passer dans la suite du dernier chapitre de « Kadin »

La première partie du dernier chapitre du feuilleton turc « Femme» (« Kadın » dans sa langue d’origine) a été diffusé le mardi 20 juillet sur le signal Antena3. Avec le partage fait par la chaîne, tout indique que le dénouement de l’histoire pourrait arriver le mardi 27 de ce mois.

PLUS D’INFORMATIONS: Quand « Woman » se terminera-t-il sur Antena 3 ?

le épisode 81 de « Femme » a lieu trois mois plus tard depuis qu’Enver a livré sa propre fille, Sirin, à la police. La sœur de Bahar est dans un établissement psychiatrique. En tant, la protagoniste réapparaît convertie en une femme à succès grâce au livre qui raconte sa vie.

Lors d’une présentation, Bahar se souvient de ses erreurs, de ses faux pas, mais aussi comment il a surmonté chaque défaite grâce à l’amour. Son discours est écouté avec attention par tous : « Maintenant, nous arrivons à la fin de mon histoire »il ajoute.

PLUS D’INFORMATIONS: Le livre qui raconte la vie tragique de Bahar

Sa vie personnelle traverse également les meilleurs moments, car Arif a décidé de faire le grand pas. Au milieu du terrain, l’homme décide de la surprendre. Il s’agenouille et lui demande de l’épouser. Bahar n’arrive pas à y croire. Il est très content. Ainsi se termine la première partie du dernier chapitre de « Femme », puis découvrez ce qui va se passer dans la suite de l’épisode.

Bahar vit le meilleur moment de sa vie (Photo : Fox Turquie)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LE RESTANT DU DERNIER CHAPITRE DE « FEMME ?

Quelques jours avant le mariage, Bahar et Ceyda vont choisir leur robe de mariée. Ils n’ont jamais été aussi beaux et radieux. Pendant ce temps, Enver prend les mesures d’Arif pour concevoir le costume pour lui. Les enfants, qui les accompagnent, ne tardent pas à décider de leur couleur : Doruk, rouge ; Saltimis, violet et Arda, orange.

De retour à la maison, Bahar demande à Enver de vivre avec elle et leurs enfants après le mariage. Cependant, n’accepte pas l’invitation car elle a confiance que Sirin s’améliorera et elle veut avoir une maison où elle pourra prendre soin d’elle. « Eh bien, alors nous devrons nous contenter de ta visite tous les jours. », répond-elle avec sympathie.

Arif reçoit une enveloppe sans adresse de retour. Lorsqu’il l’ouvre, il voit qu’il y a les clés d’une voiture et d’un appartement. Il y a aussi une note. « Nous ne reviendrons pas en ville, c’est notre cadeau de mariage. Tout est déjà à votre nom. Sois très heureuse, ta sœur t’aime », lit-on dans la lettre écrite par Kismet, qui a fui Istanbul avec Cem.

D’un autre côté, Bahar va avec Enver voir Sirin, mais au dernier moment il n’ose pas entrer et reste à la porte. L’homme écoute avec pitié les supplications de sa fille pour qu’il la fasse sortir de là. « Il faut être patient, les médecins disent que vous vous améliorez mais que vous n’êtes toujours pas rétabli ».

Sirin semble accepter ce que son père lui dit ; Cependant, quand il voit Bahar au loin, il se met à crier et court vers elle pour l’attaquer. Les infirmières viennent rapidement et parviennent à la réduire. Enver sort désolé.

Le grand jour du mariage est enfin arrivé. Arif et Enver se rendent dans un salon de coiffure pour se faire beau. Doruk, qui les accompagne, insiste pour qu’ils le traitent comme les grands et le barbier, en riant, n’hésite pas à jouer le jeu.

Enver, Arif et Doruk se préparent pour le mariage (Photo : Fox Turquie)

Dans le salon de beauté de l’hôtel de luxe où se déroulera la cérémonie, les femmes se toilettent sans pouvoir éviter de devenir nostalgiques. Ils se souviennent depuis combien de temps ils ont vécu ensemble et qui ils ne sont plus, comme Hatice et Yeliz.

Quelques minutes avant le mariage, Emre arrive avec sa mère, prêt à faire amende honorable avec Ceyda. Arda est ravie de la voir et prononce ses premiers mots : « Maman et grand-mère ». La joie, qui a envahi la salle, se déplace vers la salle où le couple doit répondre « oui » à la question du juge.

Arif, qui est le dernier à répondre, se tait, tend le micro à Bahar, se lève de sa chaise et crie l’affirmation attendue. Tout le monde l’applaudit très excité. Des câlins, des félicitations et de la musique suivent tout de suite.

Raif prend sa nouvelle femme dans son fauteuil roulant et ils commencent tous les deux à danser. Tout le monde les suit : Arda avec son frère Saltimis, Nisan avec Doruk, voire Fazilet avec Enver, de plus en plus solidaires.

Bahar s’arrête un instant pour apprécier à quel point tout le monde est heureux et regarde avec amour son mari, s’approche de lui et lui murmure à l’oreille : « Merci, Arif ». En s’embrassant et en se frottant les joues, ils regardent les leurs s’amuser et ont l’impression qu’ils ne pourraient pas être plus chanceux. Enfin, après tant d’obstacles, la vie leur sourit.