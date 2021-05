« Femme »: pourquoi « Kadın » ne sera pas diffusé ce lundi 3 mai

Obsessive 810-SEG-5 Ensemble 3 pcs - - S/M (36-38)

Redécouvrez l'ensemble 810-SEG dans une version plus vitaminée ! Sa délicieuse couleur corail sera votre meilleure alliée cet été. Son porte-jarretelles enivrant, son soutien-gorge sublimant et son string sexy, ne laisseront pas votre partenaire de marbre...Vous souhaitez en savoir plus ?Voici tous les détails : bretelles et jarretelles réglables- ajustement parfait soutien-gorge rembourré- poitrine sublimée dentelle délicate fermeture réglable par agrafes l'ensemblecomprend: un soutien-gorge, un porte-jarretelles et un string bas non inclus tissu délicat multistretchComposition : 90% Polyamide, 10% élasthanne