« Femme »: où à Istanbul se trouvent les maisons de Bahar, Hatice et Enver dans « Kadin »

« Femme«Est devenu l’un des feuilletons turcs les plus réussis d’Espagne. L’histoire qui porte son vrai nom « Kadin«Est devenu un phénomène total et près de 2 millions de téléspectateurs suivent chaque nuit l’histoire de« Bahar »à travers les écrans d’Antena 3.

Mais au-delà de l’intrigue qui joue Özge Özpirinçci et le grand talent de toute la distribution, les rues de Turquie attirent également beaucoup l’attention des adeptes, tant ont commencé à se demander où se trouvent les maisons qui apparaissent dans le feuilleton « Femme ».

Donc, dans cette note, nous allons vous dire dans quel quartier de Turquie le feuilleton a été enregistré et si les maisons qui apparaissent dans le mélodrame existent dans la vraie vie.

LA MAISON BAHAR DE TELENOVELA MUJER EXISTE-T-ELLE VRAIMENT?

Les téléspectateurs espagnols ont été captivés par l’histoire du feuilleton « Femme», Ils essaient donc toujours de rechercher de nouvelles données sur la production turque qui a été créée en 2017 dans leur pays d’origine, alors maintenant ils ont trouvé l’emplacement exact de la maison de Bahar, Hatice et Enver.

La maison se trouve dans le quartier de Tarlabasi, dans le quartier de Beyoglu à Istanbul (au nord de la Corne d’Or). C’est un quartier plutôt pauvre du « centre » de la ville, à seulement cinq minutes de la place animée Taksim et très proche de la rue commerçante Istiklal, l’une des rues les plus populaires de la ville que tous les touristes voyagent encore et encore. visite d’Istanbul.

Le célèbre appartement de Bahar est situé entre les rues Pelesenk Sokak et Ceza, un quartier modeste, comme le montre également Woman (Photo: Google map)

Plus précisément, le célèbre département de Bahar est situé entre les rues Pelesenk Sokak et Ceza, un quartier modeste, comme il est également représenté dans Femme. En fait, le protagoniste déménage pour y vivre car les loyers sont plus bas.

La première maison appartenant à Hatice et Enver est la plus éloignée de cet endroit. Il est situé dans le quartier Emirgan, dans le quartier Sariyer, sur la côte européenne du Bosphore. Dans Kestane Sokak.