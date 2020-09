Femme morte découverte dans un étang: un cadavre retrouvé devant le palais de William et Kate

Choc pour les Royals: alors que William et Kate sont en vacances avec leur famille, un cadavre apparaît soudainement dans l’étang devant le palais de Kensington. La femme morte est alors identifiée par erreur avec une personne qui est bien vivante.

Selon les médias britanniques, le corps d’une femme a été retrouvé dans un étang devant le palais de Kensington. Le prince William et son épouse Kate vivent dans le domaine royal de Londres avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Le corps de la femme, qui n’a apparemment pas encore pu être identifié, a été découvert samedi dernier, selon le “Sun”, alors que les Cambridges rendaient visite à la reine Elizabeth II à Balmoral, en Écosse, où elle passe ses vacances d’été. La princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank vivent également sur le domaine du palais de Kensington.

Le décès est actuellement “non résolu” par la police, rapporte le Daily Mail, mais les circonstances ne sont pas classées comme “suspectes”. Au début, on a supposé à tort que la femme morte était l’artiste Endellion Lycett Green, la petite-fille du poète Sir John Betjeman. Son frère l’a plus tard précisé via Twitter: “Ma sœur Endellion est en vie, en sécurité et en bonne santé.”