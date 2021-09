« Femme » : la vie amoureuse des acteurs de « Kadin »

« Femme» (« Kadin » dans sa langue d’origine) est un feuilleton turc qui a fait sensation dans le monde entier. L’histoire de Bahar de surmonter et de lutter (zge Özpirinçci) a ému les téléspectateurs dans divers pays, car le drame a été vendu dans plus de 65 territoires, dont l’Espagne, l’Argentine, le Brésil, le Mexique et les États-Unis.

Le feuilleton, également connu sous le nom « La force de la femme » ou « Le courage d’une femme », initialement diffusé entre 2017 et 2020 sur Fox Turkey. La fiction ottomane compte trois saisons et 81 épisodes. Les deux premiers versements ont 32 chapitres, tandis que le dernier a 17 épisodes.

« Kadin » est en vedette zge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Séray Kaya, Feyyaz Duman, Bennu Yıldırımlar et Gökçe Eyüboglu. Grâce à leur travail devant les caméras, les comédiens ont réussi à gagner l’affection du public, conscient de leur vie et des gens qui les entourent.

QUI SONT LES PARTENAIRES DES ACTEURS « FEMME » ?

OZGE OZPIRINCCI (BAHAR)

zge Özpirinçci jouit d’une reconnaissance internationale après s’être mis à la place de Bahar Cesmeli, une jeune mère qui lutte pour s’en sortir avec ses deux enfants, confrontée aux injustices et aux dures épreuves que la vie lui réserve.

Depuis 2014, l’actrice de 35 ans est en couple avec l’acteur Burak Yamanturk. Les artistes se sont rencontrés lorsqu’ils ont travaillé ensemble sur la série « Tatar Ramazan ». Les artistes attendent actuellement leur première fille, qui naîtra plus tard cette année.

CANER CINDORUK (SARP)

Caner Cindoruk connu pour jouer Sarp Çeşmeli dans « Woman », c’est un acteur turc de 41 ans. Concernant sa vie sentimentale il faut souligner que sa première relation médiatique fut avec Ebru Özkan, avec qui il était jusqu’en février 2014. Puis il était apparenté à l’actrice Gökçe Bahadir, bien qu’il l’ait nié à plusieurs reprises.

En 2017, il a commencé une relation avec Farah Zeynep Abdallah, son partenaire dans « Muhtesem Yüzyil : Kösem » ; Cependant, tout s’est terminé un an plus tard. Le dernier couple que l’acteur turc a rencontré était Selin Sekerci, avec qui il était jusqu’en septembre 2019. Pour le moment, on pense que l’artiste est célibataire et sans engagement.

SERAY KAYA (SIRIN)

Dans « Femme », Séray Kaya pièces Sirine, une jeune femme aux prises avec des problèmes psychologiques capable de tout faire pour atteindre ses objectifs. L’actrice turque a réussi à garder sa vie personnelle loin des projecteurs de la caméra. La dernière relation connue de lui était avec le basketteur Birkan batuk. Cependant, au milieu de cette année, le couple a mis fin à leur romance. Depuis lors, on sait peu de choses sur la vie sentimentale de l’artiste, bien qu’elle ait été récemment liée à Aysel Damar, spécialiste du sport à l’université Kadir Has.

FEYYAZ DUMAN (ARIF)

Feyyaz Duman pièces Arif dans le feuilleton « Mujer ». Ce gentil personnage est le propriétaire de la cafétéria qui jouxte l’appartement du protagoniste de l’autre côté. Depuis deux ans, l’acteur turc est marié à Zozan Şimşek, une femme dont on sait très peu de choses. Le mariage a réuni certaines de ses co-stars telles que Şerif Erol (Enver), Bennu Yildirimlar (Hatice) et Gökçe Eyüboglu (Ceyda).

BENNU YILDIRIMLAR (HATICE)

Bennu Yildirimlar est l’actrice turque qui a joué Hatice dans « Woman », la mère de Bahar et Sirin. De la vie sentimentale de l’interprète on peut souligner que depuis 1995 elle est mariée à l’acteur Bülent Emin Yarar. À la suite de cette union, leur fille unique Ada est née en 1999.

GOKCE EYUBOGLU (CEYDA)

Dans la série turque, Gökçe Eyüboğlu joué Ceyda, une femme qui se prostituait et menait une vie compliquée. Bien qu’il ait commencé comme un personnage hostile, il est progressivement devenu l’un des rôles les plus appréciés en raison du soutien constant qu’il a apporté à Bahar, la protagoniste, et à ses enfants Nisan et Doruk.

Concernant sa vie amoureuse, l’interprète entretient une relation de 13 ans avec Selçuk Öner. Le couple ne se montre pas beaucoup à travers leurs réseaux sociaux, bien que les fois où ils le font, ils reçoivent toute l’affection des adeptes.