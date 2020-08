Femme guérie de l’infection au VIH sans traitement médical, grâce à la greffe de moelle osseuse ?

Une femme qui a été infectée par le VIH en 1992 peut être la première personne guérie du virus sans une greffe de moelle osseuse à risque ni même des médicaments, ont rapporté mercredi les chercheurs.

Dans 63 autres personnes de leur étude qui ont contrôlé l’infection sans médicaments, le VIH a apparemment été séquestré dans le corps de telle manière qu’il ne pouvait pas se reproduire, ont également rapporté les scientifiques. Les résultats suggèrent que ces personnes peuvent avoir atteint une «guérison fonctionnelle».

La recherche, publié dans la revue La nature, décrit un nouveau mécanisme par lequel le corps peut supprimer le VIH, visible seulement maintenant grâce aux progrès de la génétique. L’étude offre également l’espoir qu’un petit nombre de personnes infectées qui ont suivi un traitement antirétroviral pendant de nombreuses années pourront de la même manière supprimer le virus et arrêter de prendre les médicaments, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur le corps.

«Cela suggère que le traitement lui-même peut guérir les gens, ce qui va à l’encontre de tout le dogme», a déclaré le Dr Steve Deeks, un expert en sida à l’Université de Californie à San Francisco et auteur de la nouvelle étude.

La femme est Loreen Willenberg, 66 ans, de Californie, déjà célèbre parmi les chercheurs car son corps a supprimé le virus pendant des décennies après une infection vérifiée. Seules deux autres personnes – Timothy Brown de Palm Springs, en Californie, et Adam Castillejo de Londres – ont été déclarées guéries du VIH. Les deux hommes ont subi des greffes de moelle osseuse exténuantes pour un cancer qui leur a laissé un système immunitaire résistant au virus.

Les greffes de moelle osseuse sont trop risquées pour être une option pour la plupart des personnes infectées par le VIH, mais les récupérations ont fait naître l’espoir qu’un remède était possible. En mai, des chercheurs brésiliens ont rapporté qu’une combinaison de traitements anti-VIH aurait pu conduire à un autre remède, mais d’autres experts ont déclaré que d’autres tests étaient nécessaires pour confirmer cette découverte.

«Je pense que c’est un roman, une découverte importante», a déclaré le Dr Sharon Lewin, directeur du Peter Doherty Institute for Infection and Immunity à Melbourne, en Australie, à propos de la nouvelle étude. «Le vrai défi, bien sûr, est de savoir comment vous pouvez intervenir pour rendre cela pertinent pour les 37 millions de personnes vivant avec le VIH.»

Même parmi les virus, le VIH est particulièrement rusé et difficile à éradiquer. Il s’insère dans le génome humain et incite la machinerie cellulaire à faire des copies. Le VIH préfère naturellement se cacher dans les gènes, les cibles les plus actives des copieurs de la cellule.

Chez certaines personnes, le système immunitaire traque au fil du temps les cellules dans lesquelles le virus a occupé le génome. Mais un examen approfondi des participants à cette étude a montré que les gènes viraux peuvent être bloqués dans certaines régions «bloquées et verrouillées» du génome, où la reproduction ne peut pas avoir lieu, a déclaré le Dr Xu Yu, auteur principal de l’étude et chercheur à l’Institut Ragon. En Boston.

Les participants à la recherche étaient des soi-disant contrôleurs d’élite, le 1% des personnes séropositives qui peuvent contrôler le virus sans médicaments antirétroviraux.

Il est possible que certaines personnes qui suivent un traitement antirétroviral pendant des années puissent également arriver au même résultat, en particulier si elles reçoivent des traitements qui peuvent renforcer le système immunitaire, ont spéculé les chercheurs.

«Ce groupe unique d’individus m’a fourni une sorte de preuve de concept qu’il est possible avec la réponse immunitaire de l’hôte de parvenir à ce qui est vraiment, cliniquement, un remède», a déclaré Deeks.

Les contrôleurs d’élite ont été étudiés de manière exhaustive pour trouver des indices sur la façon de contrôler le VIH. Willenberg est inscrit dans de telles études depuis plus de 15 ans. À l’exception d’un test il y a des années qui indiquait une petite quantité de virus, les chercheurs n’ont jamais pu identifier le VIH dans ses tissus.

Dans la nouvelle étude, Yu et ses collègues ont analysé 1,5 milliard de cellules sanguines de Willenberg et n’ont trouvé aucune trace du virus, même en utilisant de nouvelles techniques sophistiquées qui peuvent localiser le virus dans le génome.

Des millions de cellules de l’intestin, du rectum et de l’intestin n’ont également révélé aucun signe du virus.

«Elle pourrait être ajoutée à la liste de ce que je pense être un remède, par une voie très différente», a déclaré Lewin.

D’autres chercheurs étaient plus circonspects. «C’est certainement encourageant, mais spéculatif», a déclaré le Dr Una O’Doherty, virologue à l’Université de Pennsylvanie. «J’ai besoin d’en voir plus avant de dire: ‘Oh, elle est guérie.’ ”

Mais O’Doherty, une experte en analyse de grands volumes de cellules, a déclaré qu’elle était impressionnée par les résultats globaux.

Onze autres personnes de l’étude, que les chercheurs ont qualifiées de contrôleurs exceptionnels, n’ont le virus que dans une partie du génome si dense et éloignée que la machinerie de la cellule ne peut pas le répliquer.

Certaines personnes qui suppriment le virus sans médicaments n’ont pas d’anticorps détectables ou de cellules immunitaires qui réagissent rapidement au VIH. Mais leur système immunitaire porte un puissant souvenir du virus, a découvert l’équipe.

Les cellules T puissantes, un constituant du système immunitaire, éliminaient les cellules dans lesquelles les gènes viraux s’étaient logés dans des parties plus accessibles du génome. Les cellules infectées qui sont restées ne contenaient le virus que dans des régions éloignées du génome où il ne pouvait pas être copié.

«C’est vraiment la seule explication des résultats que nous avons», a déclaré le Dr Bruce Walker, chercheur au Ragon Institute qui a étudié les contrôleurs d’élite pendant 30 ans.

Environ 10% des personnes qui prennent des traitements antirétroviraux, en particulier celles qui commencent à le faire peu de temps après avoir été infectées, réussissent également à supprimer le virus même après avoir arrêté de prendre les médicaments. Peut-être que quelque chose de similaire est à l’œuvre chez ces personnes également, ont suggéré des experts.

Les études sur la guérison du VIH se sont concentrées sur l’élimination de tous les virus cachés dans le génome. La nouvelle étude offre une solution plus réalisable: si le virus ne reste que dans certaines parties du génome où il ne peut pas être reproduit, le patient peut encore parvenir à une guérison fonctionnelle.

«La partie qui est dans le gène des« déserts »n’a pas d’importance», a déclaré Walker. «Cela suggère que pendant que nous effectuons ces études, nous devons non seulement nous pencher sur la quantité du réservoir, mais nous devons vraiment nous pencher sur la qualité.»

Depuis que les chercheurs ont terminé l’étude, ils ont analysé des échantillons de 40 contrôleurs d’élite et en ont trouvé quelques autres qui pourraient être qualifiés de remèdes, a déclaré Yu. «Nous pensons qu’il y en a certainement beaucoup là-bas.»

Avec l’aide de Deeks, ils contactent des personnes séropositives qui prennent des médicaments antirétroviraux depuis 20 ans ou plus et qui ont peut-être réussi à bannir le virus dans les déserts de leurs génomes.

Les médicaments antirétroviraux peuvent avoir des effets secondaires graves, notamment des maladies cardiaques et des lésions organiques, en particulier lorsqu’ils sont pris pendant de nombreuses années. Un remède fonctionnel, s’il est confirmé par des recherches supplémentaires, transformerait la vie des patients, a déclaré Yu. «Ils peuvent arrêter leur traitement et être simplement guéris, pour être en bonne santé pour le reste de leur vie.»

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂