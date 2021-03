Femme célébrant son 89e anniversaire surprise par son fils déguisé en serveur

Une maman a eu une incroyable surprise d’anniversaire après avoir retrouvé son fils, qu’elle n’avait pas vu depuis plus de deux ans.

La femme, qui fêtait son 89e anniversaire, est sortie dîner avec sa fille. Ce qu’elle ne savait pas, c’était que le serveur qui les servait était en fait son fils Toby, déguisé en perruque blonde avec son visage caché derrière un masque noir.

Alors que Toby lisait une liste d’options de menu, la femme ne semblait pas se rendre compte que quelque chose n’allait pas. Lorsqu’il s’est éloigné de la table, le téléphone de sa fille a sonné.

« Toby veut te dire bonjour, » dit sa fille, et la femme prit le téléphone, s’attendant à entendre son fils parler à l’autre bout de la ligne.

Alors qu’elle répondait, Toby s’approcha de la table, enlevant son masque et sa perruque.

« Salut, » dit-il, avant que sa mère ne lève les yeux sous le choc.

La femme a été tellement surprise qu’elle a poussé un cri et a laissé tomber le téléphone.

« Joyeux anniversaire maman, » dit Toby, enveloppant sa mère, submergée par l’émotion, dans une étreinte.

L’heureuse réunion a été capturée à la caméra et survient alors que les êtres chers commencent enfin à se réunir après avoir été vaccinés contre le COVID-19.

Les grands-parents séparés de leurs petits-enfants ont partagé de précieuses vidéos et photos d’eux-mêmes réunissant leur famille.

