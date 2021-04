Femme à la barbe et au vaccin anti Covid: avec iOS 14.5, les nouveaux emojis iPhone arrivent

Dans ces heures et ces jours, qui a un iPhone recevra une notification sur la disponibilité de l’annonce de mise à jour iOS 14.5, qui amènera le système d’exploitation smarpthone à la dernière version disponible. Il y a plusieurs raisons de mettre à jour gratuitement: avec le nouveau logiciel, l’iPhone pourra se déverrouiller avec le visage même si le propriétaire porte un masque; cependant, parmi les éléments secondaires inclus dans le progiciel, il y en a aussi un nouvel ensemble d’émojis ce qui permettra aux utilisateurs de s’exprimer plus librement.

Les nouveaux emojis, du cœur brûlant au vaccin Covid

Les smileys inclus dans iOS 14.5 font parler depuis des mois maintenant, car le logiciel est déjà disponible depuis un certain temps pour les développeurs et les abonnés au programme bêta du système d’exploitation. Il y a deux nouvelles variantes de l’emoji dans le pack cœur: un passionné et en feu, et un battu et les yeux bandés; entre smileys celui qui renifle, le visage désorienté et celui plongé dans la fumée font leurs débuts; l’emoji du seringue il n’est plus montré avec du sang à l’intérieur et devient plus facile à utiliser pour représenter les vaccins Covid.

Les variantes inclusives

Cependant, les nouvelles les plus importantes pour la plupart des gens seront celles qui rendront l’utilisation des emojis plus inclusive. Le premier est la possibilité de postuler barbe aussi aux emojis féminins. La seconde nouveauté concerne le des couples: avec iOS 14.5, les développeurs Apple ont en effet introduit la possibilité de reproduire les amoureux de toutes sortes et avec les tons de peau de chaque combinaison. De cette façon, tous les couples auront plus d’émojis disponibles (du couple qui s’embrasse à celui uni par le cœur) qui peuvent les représenter de près plutôt que d’avoir à se rabattre sur des variantes génériques.

