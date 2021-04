Felix Silla meurt, son cousin Itt dans la famille Addams et Twiki sur Buck Rogers avait 84 ans

Cascadeur et acteur Felix Silla, surtout connu pour son rôle de Cousin Itt sur La famille Addams, est malheureusement décédé. Un résident de longue date de Las Vegas, Nevada, Silla serait décédée vendredi à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas. La nouvelle a été révélée par Gil Gerard, co-star de Silla dans la série NBC Buck Rogers au 25e siècle, avec une affiche sur Twitter. Silla avait 84 ans.

« Félix est mort il y a quelques heures à peine et le seul bien que je puisse tirer de son décès est qu’il n’a plus souffert », a écrit Gerard. « Il me manquera terriblement, en particulier le bon moment que nous avons passé à nos panels. Juste lui qui me disait de ‘aller’ f ‘moi-même.' »

Janet Gerard, une autre amie de Silla, a écrit dans un tweet: « Mon cœur est brisé aujourd’hui. Felix Silla, connu de tant de gens comme Twiki, Cousin It, et livre plein de rôles bien-aimés emblématiques, est décédé. ami, il m’a tellement fait rire et j’ai l’impression qu’il n’y a qu’un trou dans mon cœur. «

En tant qu’acteur, le rôle le plus connu de Silla est celui qui a gardé son visage complètement obscurci. Représenter Cousin Itt sur La famille Addams, Silla devait porter un postiche à longueur de corps avec une paire de lunettes de soleil représentant ses yeux. Le personnage a également parlé indistinctement dans la série, bien que les autres membres de la famille Addams n’aient jamais eu de mal à savoir ce qu’il disait. Le personnage préféré des fans a ensuite été joué par John Franklin dans le film de 1991 et exprimé par Snoop Dogg lors du redémarrage animé de 2019.

«Tous les gars sur le plateau fumaient», a déclaré Silla à propos de son costume de Cousin Itt dans une interview avec le LA Times en 2014. « Ils ont simplement laissé tomber leurs fesses et leur ont marché dessus. Les producteurs craignaient que je ne marche sur une cigarette qui couvait et que je ne m’enflamme. Ils m’ont donné des cheveux synthétiques, qui étaient ignifuges.

L’acteur est également connu pour avoir joué l’acolyte du robot Twiki sur Buck Rogers au 25e siècle et pour jouer un Ewok de deltaplane dans Star Wars: Episode VI – Le retour des Jedi. Sans un déguisement complet, Silla pourrait également être vue jouant le méchant Litvak face à George Segal dans le rôle de Sam Spade Jr. L’oiseau noir, la suite de 1975 du film classique Le faucon maltais.

Silla est né à Roccacasale, en Italie, le 11 janvier 1937. Après avoir déménagé aux États-Unis en 1955, il a tourné pendant plusieurs années avec les Ringling Bros. et Barnum & Bailey Circus en tant que trapéziste et tumbler. Au début des années 1960, il avait commencé à travailler comme cascadeur à Hollywood, menant à ses rôles dans divers films et émissions de télévision. Ses crédits incluent Planète de l’abside, Boules spatiales, et Le film Kentucky Fried, alors qu’il est également apparu dans des émissions telles que HR Pufnstuf et Lidsville.

Un favori des fans lors des conventions, la mort de Silla a laissé les fans partout dans le deuil à la suite de la nouvelle. Les survivants de l’acteur incluent sa femme, Sue, avec qui il était marié depuis 1965, ainsi que leurs enfants, Bonnie et Michael. Nos pensées les accompagnent en ce moment douloureux. Puisse Silla reposer en paix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.