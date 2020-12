Felipe Da Don réunit Lil Baby et Gunna sur « Sticky »

Le prix du long métrage de Lil Baby a augmenté au maximum, mais il n’est même pas intéressé à accepter d’autres vers d’invités à ce stade. Le rappeur d’Atlanta est sans doute la star du rap la plus chaude au monde et il laisse sa musique se refroidir pendant qu’il travaille dans les coulisses pour nous satisfaire pour l’année prochaine. Il a précédemment déclaré qu’il ne ferait plus de longs métrages pour les artistes, donc « Sticky » avec Felipe Da Don sera probablement l’un de ses derniers spots pour les prochains temps.

Représentant la partie ouest d’Atlanta, Felipe Da Don fait irruption sur le territoire national avec la sortie de son nouveau single « Single », qui met en vedette Lil Baby et Gunna. L’un des combos préférés du rap moderne, Baby et Gunna ne manquent jamais d’impressionner lorsqu’ils sautent sur le même disque. Cela fait une minute que nous ne les avons pas entendus ensemble depuis qu’ils travaillent tous les deux sur du matériel solo, mais c’est toujours agréable de les voir se réunir autour d’un nouveau morceau hype.

Écoutez « Sticky » ci-dessous.

Paroles de citations:

Sticky, I’m poppin ‘Percs like they Ritalin daily

Country boy nous appelle cent jouer

Appelez les migos et dites-leur: «Venez àndale»

J’ai un bâton dans le gilet, Arnold Schwarzenegger

N *** a savoir ne pas jouer, nous devenons plus fous