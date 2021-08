Felicity Jones n’est pas intéressée par les films qui n’ont pas de femmes

La question de la représentation au cinéma et à la télévision en est une qui commence chaque année à prendre de plus en plus d’importance dans la conversation de divers membres du milieu du divertissement, l’actrice britannique Felicity Jones étant la plus récente à apporter sa contribution en soulignant qu’elle n’est pas intéressé par tout film qui n’a pas de femmes dans sa distribution ou qui souffre d’un manque de représentation féminine.

Felicity Jones, qui joue dans le nouveau film Netflix « La dernière lettre de votre amant », a partagé quelques mots sur ses goûts personnels, l’histoire du cinéma en général et comment il est divisé entre les hommes et les femmes qui en font partie. .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Emma Stone pourrait poursuivre Disney pour la première de « Cruella »

« C’est extraordinaire, quand on regarde l’histoire du cinéma, combien a été nominé par un point de vue masculin », a déclaré Jones lors d’une conversation avec l’agence de presse PA (via STV). « Même l’idée, que je trouve complètement bidon, du réalisateur et du culte des génies. On a donc vu que seuls les hommes peuvent accomplir ce rôle ».

Mais dans l’histoire, nous voyons que beaucoup de choses ne sont pas réalisées avec un seul individu, c’est de la foutaise.

Felicity Jones souligne qu’il y a toujours eu un groupe de personnes ou un duo qui parvient à réaliser les grandes idées que nous voyons dans les films. « Même Hitchcock avait un soutien incroyable de sa femme, c’est pourquoi il était si brillant. Ils étaient tous les deux, mais d’une manière ou d’une autre, cela a été écarté de l’histoire. »

Felicity Jones trouve formidable de commencer à prendre en considération le point de vue féminin dans le cinéma d’aujourd’hui. L’actrice a indiqué être d’accord avec la position de la cinéaste Sofia Coppola, qui prétend détester les films qui ne contiennent pas de femmes. « Mon mari suggérait quelque chose et je disais ‘Eh bien, s’il n’y a pas assez de femmes ou s’il n’y en a pas en elle, cela ne m’intéresse probablement pas », a déclaré l’actrice.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Wentworth Miller révèle qu’il a été diagnostiqué autiste

Felicity Jones souligne que jusqu’à il y a quelques années, les options étaient très limitées en raison du petit nombre de femmes cinéastes ou d’hommes prêts à raconter des histoires sur les femmes, une situation qui, pour sa chance, a réussi à s’améliorer au fil du temps.