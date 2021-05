Félicitations de Pati Chapoy à Cruz Azul pour le titre de Liga MX

Après 23 ans, Croix Bleue Champion a crié à nouveau et ils ont réussi à éliminer la stigmatisation d’être toujours au bord de la consécration. Ce titre de Liga MX sera l’un des plus mémorables des fans, et l’un d’eux est le comédien Eugenio Derbez, qui a laissé un message émouvant pour le triomphe de son équipe. Pati Chapoy était une autre des célébrités qui a envoyé ses félicitations, pour une raison très spéciale qui le rapproche de l’institution.

Le journaliste est le mari de Alvaro Davila, PDG de Croix BleueSon adaptation n’a pas du tout été facile, car depuis son entrée en fonction, il n’a cessé de recevoir des critiques. C’est pour ça que Pati Elle est venue le défendre plus d’une fois, comme lorsqu’un utilisateur de Twitter a écrit que 20 autres années de sécheresse attendaient l’équipe, et elle a répondu avec hauteur et la réalisation est en vue.

Chapoy porte avec Davila un mariage de plus de 40 ans, le couple a donc réussi à faire face à de nombreux défis. Sans aucun doute, l’un des plus médiatiques est dû au fait d’être aux commandes d’une équipe de football, et plus encore s’il s’agit d’un groupe qui ces dernières années a passé un bon moment. Des temps de changement arrivent avec ce nouveau championnat, qui a été célébrée par l’hôte sur Twitter.

Alvaro Davila est un célèbre auteur-compositeur-interprète qui a connu un succès dans les années 70. Le natif de Parras, Coahuila, a marqué à l’époque avec des chansons comme « Le coupable » Oui « Maison Blanche », ce qui l’a aidé à se forger un nom au cours de ces années. En peu de temps, il était déjà une personnalité reconnue et est entré à l’OTI de la Canción Festial, où il a rencontré Pati Chapoy.







En lo que respecta a su carrera en el fútbol, pasó del romanticismo a su segunda gran pasión, permaneciendo por más de dos décadas al frente del extinto Monarcas Morelia, hasta 2019, cuando decidió abandonar todo para estar con su familia, pero eso solo duró deux ans. Le matin du 7 janvier 2021, il a été annoncé comme le premier président de Cruz Azul et aujourd’hui il peut dire qu’il a brisé le charme.