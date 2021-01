FEJUVES signe un accord pour diffuser les valeurs du jeu vidéo compétitif

FEJUVES poursuit son engagement d’apporter de bonnes pratiques et signe un accord pour diffuser les valeurs des jeux vidéo compétitifs dans la société.

La divulgation est un élément très important au sein de toute fédération qui est fournie. Et bien sûr, FEJUVES (Fédération espagnole des joueurs de jeux vidéo et d’esports) ne veut pas être laissée seule en surface. Pour cela, ont signé un accord pour diffuser les valeurs du jeu vidéo compétitif avec OSL-DeAPlaneta . Autrement dit, ils cherchent à créer des projets qui stimulent le divertissement grâce à l’e-sport. Bien sûr, toujours avec une perspective responsable et inclusive.

Les deux organisations cherchent à promouvoir des programmes de formation et d’éducation dans ces nouveaux domaines qui, pour des raisons logiques, sont encore largement méconnus de la société en général. C’est précisément pour cette raison que l’un des objectifs est de faire connaître les critères fixés par le Fédération européenne du logiciel interactif (ISFE) dans cette affaire. La pratique sûre de l’e-sport, l’intégrité, le fair-play, le respect, la diversité ou une expérience de jeu positive font partie de ces éléments.

Pour en faire une réalité, ces projets visent la formation et l’éducation dans le le jeu et esports. Il vise également l’unification des critères ou la création d’une liste de recommandations pour aider à améliorer l’écosystème. Et, comme ce qui se passe avec tout ce qui est nouveau, les règles du jeu ne sont pas encore complètement établies. Et il est tout aussi nécessaire d’avoir un bon environnement que de légiférer pour que les scooters électriques ne vous tuent pas sur le trottoir. Sérieusement, ils représentent un danger sur les roues.

En ce sens, Marco Antonio Ramos, président de FEJUVES, a précisé que «etCette collaboration renforcera la dimension et la projection médiatique des initiatives et projets dans lesquels nous allons collaborer.«