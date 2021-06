Fejuves annonce un webinaire sur la cybersécurité dans l’esport

Le 11 juin, nous aurons un webinaire sur la cybersécurité dans l’esport que nous proposent les gars de la FEJUVES.

Nous savons que cette semaine, nous allons être un peu occupés. Mais quand il s’agit de sécurité et de réponses aux questions, ça ne fait jamais de mal d’avoir quelque chose comme ce que les gars de FEJUVES nous apportent. Il s’agit d’un webinaire gratuit qui traitera de «la cybersécurité dans l’esport«.

On pourra le suivre le 11 juin prochain à partir de 19h00, heure péninsulaire espagnole. L’événement sera organisé par la FEJUVES elle-même avec Zerolynx, une entreprise dédiée et spécialisée dans le monde de la cybersécurité, et le Conseil de la jeunesse d’Espagne. Le format se fera avec un système de table ronde dans lequel, en plus de débattre sur le sujet, les doutes que les utilisateurs leur posent seront résolus.

Afin de poser ces questions, et d’y répondre lors du webinaire sur la cybersécurité dans l’esport, la FEJUVES nous laisse un formulaire afin que les doutes puissent être envoyés tout au long de cette semaine. Vous avez donc jusqu’à l’événement, le 11, pour réfléchir à ce que vous voulez leur demander.

Ceux qui seront chargés de répondre à ce que nous leur envoyons et discuteront dans la table ronde du webinaire seront deux personnes ayant une bonne connaissance de ces enjeux. D’une part nous aurons Jésus le maire, Responsable du domaine Cybersécurité en développement du Groupe Zerolynx. Pour un autre à Juan Antonio Calles, PDG de Zerolynx lui-même.

Ils ne seront pas les seuls, puisque la FEJUVES informe que, tout au long de la semaine, ils dévoileront plus de détails sur le contenu et les participants au webinaire. Ainsi, nous serons attentifs à leurs réseaux sociaux pour voir qui seront ceux qui seront finalement présents à la table ronde. Rendez-vous là-bas, coupable.