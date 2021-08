Fede Alvarez, producteur de massacres à la tronçonneuse au Texas, tue ces mauvaises rumeurs de dépistage

Ne respire pas et Evil Dead le réalisateur Fede Alvarez était occupé à promouvoir le prochain Don’t Breathe 2, réalisé par le co-scénariste de l’original, Rodo Sayagues, lorsqu’on lui a posé des questions sur la projection d’essai prétendument terrible du redémarrage du massacre à la tronçonneuse au Texas. Le film reprend d’où le slasher emblématique de Tobe Hooper en 1974, Le massacre à la tronçonneuse du Texas, la gauche. Massacre à la tronçonneuse a eu une production tumultueuse, avec les réalisateurs Andy et Ryan Tohill (La fouille) après seulement une semaine de tournage sur des différences créatives avec Legendary Pictures. David Blue Garcia (Tejano) a ensuite été embauché pour assumer les fonctions de direction. Les images précédemment tournées ont été supprimées et Garcia a dû repartir de zéro. Bien que le script original de Chris Thomas Devlin soit toujours utilisé.

La production gênante combinée à un internaute mécontent qui a assisté à une première projection de test a donné lieu à des rumeurs faisant planer des doutes sur Massacre à la tronçonneusela qualité. Fede Alvarez, qui a récemment assisté au podcast Boo Crew de Bloody Disgusting avec Rodo Sayagues, a réfuté ces rumeurs. Voici ce qu’il a dit,

« Je laisserais le studio annoncer [the planned release], mais nous y avons joué plusieurs fois. Il y avait quelqu’un en ligne qui a dit que ça ne s’était pas bien passé; Je ne sais pas à quelle projection il était… c’était incroyable », explique Alvarez. « Quand vous le testez, vous obtenez un score, et il est aussi bon que [Don’t Breathe 2], ce qui je pense est mieux que Ne respire pas. Donc ça vous dit quelque chose. »

Il a ensuite expliqué comment Massacre à la tronçonneuse honorera l’héritage de l’original.

« Cela a commencé juste comme Evil Dead a débuté; nous pensons, que pouvons-nous faire avec ce personnage et cette franchise. Beaucoup de respect pour l’héritage du premier film, mais nous sommes conscients qu’il y a un nouveau public qui pourrait ne pas l’aimer ou ne rien savoir à ce sujet, nous devons donc nous assurer qu’ils peuvent également en profiter. C’est ainsi que l’histoire a été conçue. »

« Vous aurez des nouvelles bientôt. » Il a en outre ajouté. Depuis la sortie de Le massacre à la tronçonneuse du Texas, il y a eu plusieurs suites, préquelles, un remake et des films directs en vidéo. Mais aucun n’a réussi à recréer l’impact de l’original. Espérons que la suite de l’héritage à venir se démarque des films précédents. Le film a été annoncé l’année dernière et a terminé le tournage mais n’a pas de date de sortie pour le moment.

Les producteurs de Massacre à la tronçonneuse semblent suivre l’exemple du Halloween séquelles. David Gordon Green Halloween a servi de suite directe à l’original de 1978 et a supprimé tout ce qui l’a suivi de canon. Halloween 2018 a été un succès au box-office et obtient maintenant deux suites pour compléter la trilogie et mettre fin à la saga de Michael Myers et Laurie Strode. La même chose semble se produire avec Massacre à la tronçonneuse alors que les deux personnages principaux du film de 1974 reviennent, bien que dans des avatars beaucoup plus anciens. Mark Burnham (Lowlife) jouera le vieil homme Leatherface, le rôle rendu célèbre par l’icône de l’horreur Gunnar Hansen. Olwen Fouéré (Mandy, la survivante) remplacera feu Marilyn Burns en tant que Sally Hardesty.

L’affiche officielle du redémarrage du Texas Chainsaw Massacre a été publiée en octobre 2020, taquinant une date de sortie en 2021 en disant: « En 1974, le monde a été témoin de l’un des crimes les plus bizarres de l’histoire américaine. En 2021, le visage de la folie revient. » Jusqu’à présent, seule une cote R a été confirmée et aucune date de sortie n’est en vue. Les autres acteurs du film incluent Elsie Fisher (Huitième année), Sarah Yarkin (Joyeux jour de la mort 2U), Moe Dunford (Vikings), Alice Krige (Bois morts), Jacob Latimore (Le coureur du labyrinthe), Nell Hudson (Victoria), Jessica Allain (La laverie automatique), William Hope (Extraterrestres), et Sam Douglas avec Jolyon Coy.

Fede Alvarez produit Massacre à la tronçonneuse avec son Ne respire pas co-scénariste Rodolfo Sayagues pour Bad Hombre Pictures. Kim Henkel, Ian Henkel et Pat Cassidy produisent via leurs films Exurbia. Avec presque aucun marketing jusqu’à présent, il est peu probable que Massacre à la tronçonneuse s’en tiendra à sa sortie proposée en 2021. Mais avec Alvarez chantant les louanges du film, au moins l’attente en vaudra la peine.

Pendant que tu attends Massacre à la tronçonneuse, assurez-vous de voir Norman Nordstrom/The Blind Man en action dans Ne respire pas 2, sortie en salles le 13 août 2021.

