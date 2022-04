Fearne Cotton ne peut plus faire de radio en direct en raison d’attaques de panique

Cotton est connue dans toute la Grande-Bretagne pour son travail sur des émissions de télévision telles que Top des popsdes collectes de fonds caritatives, pour avoir accueilli le Radio 1 Chart Show et plus tard rejoint BBC Radio 2.

Cotton a admis ressentir de la « frustration » à ce sujet parce qu’elle a appris le travail pendant 25 ans et sait qu’elle peut le faire « très bien ». En 2015, cependant, elle a quitté Radio 1 parce que le travail « ruinait littéralement [her] l’esprit », dit-elle.

Elle a dit à ses abonnés qu’elle s’était tournée vers la thérapie par l’eau froide pour aider à lutter contre les sentiments, affirmant que chaque fois qu’elle subissait la thérapie, cela « devenait un peu plus facile » et la rendait « plus consciente des avantages ».

« Si vous avez reporté quelque chose qui cause une grande anxiété, ne vous inquiétez pas. Allez-y doucement et essayez quand vous serez prêt.

En plus de ses podcasts, Cotton a également publié un certain nombre de livres d’auto-assistance encourageant les lecteurs à trouver leur voix et à s’exprimer, à libérer le bonheur intérieur et à atteindre un sentiment de calme.