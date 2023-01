Fear the Walking Dead terminera sa huitième saison

La série dérivée »Fécoutez les morts-vivants » vient de confirmer que sa huitième saison sera la dernière. D’accord avec AMCl’émission sera annulée après sa 8e saison, l’équipe d’AMC Studios et d’AMC Networks annonçant la nouvelle dans un communiqué après avoir diffusé la série pendant près d’une décennie.

« C’est une année vraiment passionnante pour The Walking Dead Universe alors que nous terminons un voyage épique sur Fear the Walking Dead, qui est devenu l’une des émissions les plus réussies de l’histoire de la télévision par câble », a déclaré le président du studio. Dan McDermott.

Même avec l’annulation, il reste encore beaucoup à voir sur « Fear the Walking Dead », avec sa huitième saison divisée en deux segments de six épisodes, la partie 1 étant diffusée en mai, tandis que la seconde sera diffusée des mois plus tard.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Comment la fin de The Walking Dead situe l’histoire de sa nouvelle série dérivée

La conclusion de »Fear the Walking Dead » aidera AMC à se concentrer sur les futures séries dérivées qu’elle a préparées pour l’univers de la franchise. Par exemple, on sait qu’ils travaillent actuellement sur une série mettant en vedette Daryl Dixon, où l’on verra l’acteur Norman Reedus en tant que personnage principal faisant un voyage en France.

De même, en avril la série »The Walking Dead : la ville morte », Protagonisée par Jeffrey Dean Morgan comme Negan et Lauren Cohan comme Maggie traversant les rues envahies de New York.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Série The Walking Dead : Dead City, Negan et Maggie : intrigue et date de sortie

AMC a créé » Fear the Walking Dead » en 2015, marquant la première extension majeure de la franchise de la série principale. Ici, nous avons vu un aperçu inédit du début de l’épidémie de l’infection, bien que se déroulant de l’autre côté du continent, à Los Angeles. L’actrice Kim Dickens a été la protagoniste de l’histoire, étant l’un des personnages préférés du public.

» Fear the Walking Dead » La saison 8, partie 1, sera diffusée sur AMC le 14 mai.