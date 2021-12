Fear the Walking Dead renouvelé pour la saison 8, Kim Dickens de retour

La fin est peut-être proche pour Les morts qui marchent, mais sa série dérivée avance toujours sur AMC. Le réseau vient de procéder au renouvellement officiel pour une huitième saison de Craindre le mort-vivant, la première de multiples retombées. Cette annonce est accompagnée de la grande nouvelle que la star de la série Kim Dickens reviendra dans la série en tant que Madison Clark, anciennement un personnage principal qui a probablement été tué au cours de la saison 4. Elle apparaîtra pour la première fois dans cette seconde moitié de la saison 7 avant la huitième saison nouvellement renouvelée.

« S’il y avait un Mt. Deadmore, le visage de Kim Dickens serait dessus », Les morts qui marchent a déclaré le chef du contenu, Scott M. Gimple, à propos de la nouvelle. « Madison Clark est un personnage fondamental pour TWDU – héroïque, complexe, une personne qui devient un guerrier puis une force de bienveillance. Le talent brut, la force et l’éclat de Kim Dickens électrifieront à nouveau TWDU et nous ne pourrions pas être plus chanceux d’avoir son dos. »

Aucun détail n’a été révélé sur le retour de Madison, il n’est donc pas encore clair si cela signifie que le personnage est vivant après tout, ou si elle apparaîtra à travers des séquences de flashback ou d’hallucinations. Dans la saison 4, Madison vivait dans un stade de baseball fortifié avec sa famille, et quand il est envahi, elle se sacrifie apparemment pour que les autres puissent s’échapper. Son corps n’a jamais été montré, ce qui L’univers de Walking Dead peut toujours signifier qu’un personnage est réellement vivant, mais il semblait vraiment sombre pour son retour après les saisons. Kim Dickens a révélé plus tard que la décision de quitter la série n’était pas la sienne et qu’elle était déçue d’y aller.

« Pour autant que je sache, elle est morte! » Dickens nous a également dit à 45secondes.fr lorsqu’on lui a demandé si Madison était vraiment parti. « C’était la partie dont je suis le plus fier. Aider à construire cette série depuis le début, dans trois pays différents, ce personnage était quelque chose que j’avais l’impression d’avoir développé toute ma carrière pour pouvoir jouer. J’en suis si fier, et ça s’est terminé trop tôt pour ce que je voulais, mais il y a eu beaucoup de changements là-bas sur le plan créatif. Je ne peux pas imaginer qu’ils voudraient revisiter Madison, mais c’était un super personnage. J’en suis si fier. »

À son retour potentiel, elle a ajouté: « Je suis vraiment fière de Madison Clark. Je veux dire, se faire botter le cul quotidiennement comme ça, en tant que leader féminin d’une émission, c’était un rôle de rêve. C’était si joliment écrit, J’ai pensé. C’était complexe. Elle était terriblement imparfaite – c’était génial… Nous devions nous asseoir et en parler, mais j’aime le personnage, j’aime les fans, et comme je l’ai dit, j’étais si fier de le spectacle. Donc, je ne dirais jamais non, sans en discuter et voir de quoi ils parlaient. »

Saison 7B de Craindre le mort-vivant sera diffusé le 17 avril sur AMC. Après la série de deux saisons The Walking Dead : le monde au-delà a récemment terminé sa course, et le spectacle principal se prépare à le terminer après la saison 11, l’univers est sur le point de s’étendre davantage avec un nouveau spin-off après Daryl Dixon et Carol, ainsi qu’une série d’anthologies Conte des morts-vivants. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.





