Fear Street Part 4: Date de sortie et tout ce que vous devez savoir !!

Les trois films de Fear Street sont basés sur la série de livres de RL Stine. Cela a suscité un regain d’intérêt pour le slasher. Les films montrent des problèmes sociaux et économiques, tout en adhérant aux tropes populaires. L’histoire se déroule à Shadyside aux États-Unis, où les criminels déchaînés sont si fréquents qu’ils ont valu le surnom de «capitale tueuse» des États-Unis. Deena, Josh et leurs amis de Shadyside découvrent qu’une malédiction datant de 350 ans est responsable de toute la mort et de la misère de la ville.

Les personnages principaux découvrent le mystère derrière la malédiction dans les deux deuxièmes films, 1978′ (1966). Le troisième film suit le modèle des films d’horreur/mystère et a une fin qui n’est pas scellée. Nous sommes là pour répondre à vos questions si Fear Street 4 arrive.

Fear Street 4 Date de sortie

‘Fear Street Part Three – 1666’ a été créé le 16 juillet 2021, via Netflix. Fear Street Part One: 1994 est sorti, tandis que Fear Street, deuxième partie, c’est 1978. Il est sorti les 2 et 9 juillet. La date de sortie originale du premier film était juin 2020. Cependant, la situation COVID a forcé les cinéastes à modifier les plans. Chernin Entertainment était le producteur des films et a signé un contrat pluriannuel avec Netflix en avril 2020. Ils venaient de mettre fin à leur accord de distribution avec 20th Century Studios. Après quatre mois, Netflix avait obtenu les droits de distribution des trois films. Voici ce que nous savons sur Fear Street 4.

Aucune déclaration officielle n’a été publiée pour confirmer ou infirmer le développement d’un quatrième film de la franchise. Mais, la majorité des meilleures franchises de slasher comprennent plus de trois entrées. La série d’horreur ‘Scream’ comprend quatre films ainsi qu’une série télévisée. Il y a un cinquième film en développement. Vendredi 13′ a également 12 films et une série télévisée, à partir de l’été 2021. Stine a également écrit plus de 50 livres dans la série originale Fear Street ainsi que de nombreuses séries dérivées. Les livres d’horreur de Stine pour enfants ont été transformés en gorefest classé « R ». Il y a beaucoup de matière pour que les cinéastes poursuivent cette transformation pendant de nombreuses années.

Le succès futur de toute franchise dépend en fin de compte de l’audience. Les trois films de « Fear Street » ont d’excellents résultats à cet égard. Si le développement du prochain film est annoncé dans les prochaines semaines, attendez-vous à Fear Street 4 ! Dans la seconde moitié de 2022 ou au début de 2023.

Spoilers à venir Rue de la peur 3

Deena découvre la vérité sur Sarah et entreprend d’empêcher la malédiction de détruire la vie de Sam pour toujours. C’est une mission pour laquelle Deena risque tout, car Josh et elle sont attaqués sous tous les angles par Le Shadyside tué.

La bataille finale de Deena laisse derrière elle un livre important. C’est un livre d’instructions sur la façon d’invoquer Satan et ses démons. Cette ficelle, qui n’était pas attachée peur rue partie 3 laissé de la place pour d’autres films.

