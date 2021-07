Fear Street Part 2: La bande-annonce de 1978 transforme le camp Nightwing en un massacre sanglant

Après la première du premier opus sur Netflix, le streamer a publié une nouvelle bande-annonce pour Rue de la peur Partie 2 : 1978. Une trilogie de films se déroulant sur trois périodes distinctes, le Rue de la peur les films sont basés sur les romans d’horreur originaux de RL Stine. Le premier chapitre, Rue de la peur Partie 1 : 1994, est sorti le 2 juillet et a plutôt bien fonctionné auprès des critiques et des fans d’horreur. Taquinant la sortie du chapitre deux cette semaine, Netflix a sorti une nouvelle bande-annonce que vous pouvez consulter ci-dessous.

Une prémisse pour Rue de la peur Partie 2 : 1978 se lit comme suit : « En 1978, le Camp Nightwing est divisé par les campeurs et les conseillers qui viennent de la ville prospère de Sunnyvale et les campeurs et le personnel d’entretien de la ville opprimée de Shadyside, mais lorsque les horreurs de l’histoire commune de leurs villes prennent vie, ils doivent ensemble pour résoudre un mystère terrifiant avant qu’il ne soit trop tard. »

Leigh Janiak dirige Rue de la peur Partie 2 : 1978 à l’aide d’un scénario co-écrit avec Zak Olkewikz. Il est basé sur une histoire originale d’Olkewicz, Phil Graziadei et Janiak. Choses étranges la star Sadie Sink est présentée dans un rôle principal, et le film met également en vedette Olivia Welch, Emily Rudd, Ryan Simpkins, Ashley Zukerman, Gillian Jacobs, Kiana Madeira et Jordana Spiro.

Janiak a également dirigé le premier volet, Rue de la peur Partie 1 : 1994, qui a été co-écrit avec Graziadei. Kyle Killen a également contribué à l’histoire. Situé dans les années 1990, ce film suit un groupe d’adolescents qui découvrent que les événements terrifiants qui hantent leur ville depuis des générations peuvent tous être liés et qu’ils pourraient être les prochaines cibles. Il met en vedette Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr., Julia Rehwald, Fred Hechinger, Ashley Zukerman et Darrell Britt-Gibson.

Rue de la peur Partie 3: 1666, qui sortira la semaine prochaine, mettra fin à l’histoire connectée. Également réalisé par Janiak, le dernier chapitre est écrit par Janiak, Graziadei et Kate Trefry. Reprenant l’histoire en 1666, le troisième film suit une colonie en proie à une chasse aux sorcières hystérique qui a des conséquences mortelles pour les siècles à venir. Pendant ce temps, les adolescents de 1994 et 1978 tentent de mettre enfin un terme à la malédiction de la ville avant qu’il ne soit trop tard. Son casting est composé des stars des films précédents.

Écrit par RL Stine, la première Rue de la peur livre a été publié en 1989. Bien qu’ils ne soient pas aussi adultes que les films Netflix, les livres étaient destinés à des lecteurs plus matures que les plus jeunes qui lisent. Chaire de poule livres. La série de livres à succès se vendrait à plus de 80 millions d’exemplaires et des efforts ont été déployés dans le passé pour en faire une série télévisée ou un long métrage. Leigh Janiak a été impliquée dans le processus dès 2017.

Rue de la peur Partie 1 : 1994 est actuellement en streaming sur Netflix, et Rue de la peur Partie 2 : 1978 suivra avec sa propre première ce vendredi 9 juillet. La trilogie se terminera avec Rue de la peur Partie 3: 1666 le 16 juillet. La nouvelle bande-annonce du deuxième opus nous vient de Netflix sur YouTube.

Sujets : Rue de la peur