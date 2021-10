Fear of the Shrimp Game et Halloween à New York

Le jeu du calmar a battu tous les records de Netflix et il s’est imposé comme une rage mondiale. Avec un lancement à quelques semaines de HalloweenIl était clair que de nombreux costumes allaient être associés à cette production sud-coréenne. Le problème est que dans certaines régions des États-Unis, ils sont préoccupés par ce que cela peut entraîner, en particulier pour les enfants qui se sont assis pour regarder cette série.

Malgré que Netflix catalogué Le jeu du calmar comme conte pour adultes, les foyers ou les récits d’enfants qui jouaient quelques minutes ne manquaient pas. En fait, il y a eu des rapports dans le monde entier, du Royaume-Uni à l’Australie, où il a été révélé que certains nourrissons avaient choisi cette série pour regarder à la maison. Compte tenu de cette situation, il fallait s’attendre à ce que la fiction soit le protagoniste de Halloween.

Depuis Date limite a rapporté que l’un des hashtags les plus utilisés avait à voir avec les costumes de Le jeu du calmar. Il y avait environ 2000 publications qui ont augmenté de 50% au fil des jours et la proximité de Halloween. Ce qui est amusant, c’est que la plupart des costumés sont des enfants en salopette rouge traditionnelle. Pour cette raison, dans l’une des écoles de la région de New York, ils ont pris la décision d’interdire cette garde-robe, en raison du message violent de la série.

Il s’agit de District scolaire de Fayetteville-Manlius, où il sera interdit aux enfants de circuler avec cette garde-robe lorsqu’ils sortiront dans leur traditionnelle quête de douceurs. La décision a été communiquée par le surintendant de région, Craig Tice, qui a dit États-Unis aujourd’hui cela avait à voir avec le nombre d’institutions qui ont remarqué qu’il y avait beaucoup d’enfants « Imiter » les violents défis de Le jeu du calmar.

Le pays toujours fasciné par The Squid Game

Malgré la dévotion à Le jeu du calmar a commencé à décliner et la production n’est plus en tête dans plusieurs des 10 principaux pays qui ont Netflix, il y en a un qui hésite à quitter cette série dans le passé. Jusqu’à présent, on ne sait pas si Hwang Dong-hyuk développera une deuxième saison de la série, mais en Espagne, ils ne sont pas du tout concernés et sont toujours satisfaits des neuf premiers épisodes.

La série, qui a coûté à la plateforme environ 21 millions de dollars, met en vedette Hoyeon Jung, Yeong-su, Lee Jung-jae, Gong Yoo, Wi Ha-joon, Lee Yoo-mi, Parc hae-soo, Heo chanté-tae, Kim Joo-ryoung et Heo chanté-tae. Après plus d’une décennie de développement et de manque d’investisseurs, Hwang réussi à diriger le N rouge Cette histoire se concentre sur 456 personnes en détresse financière qui sont soumises à des jeux violents et mortels afin de gagner un gros lot en argent.

