FCA va utiliser la plate-forme du groupe PSA pour le segment B

FCA annulera ses développements pour le segment B et utilisera la plate-forme CMP du groupe PSA dans les nouveaux modèles, optimisant les synergies chez Stellantis.

Le projet de fusion entre les groupes FCA et PSA, qui donnera naissance au quatrième constructeur automobile mondial, Stellantis, a déjà eu des effets pratiques sur le partage de plateformes.

Les Italiens annuleront leurs développements pour les véhicules du segment B, en utilisant la plateforme multi-énergies CMP des partenaires français.

La décision devrait permettre à FCA de réduire considérablement les coûts de développement de nouveaux modèles dans le segment des services publics. Les premiers véhicules produits avec la plateforme du Groupe PSA seront les successeurs de la Fiat Punto et de la Fiat 500 XL.

Plateforme multi-énergies CMP du Groupe PSA

Alfa Romeo utilisera cette plateforme pour lancer un SUV-B électrique, en dessous de la gamme Tonale, qui disposera d’une version électrique, tout comme le 500XL.

Ces informations sont basées sur une lettre envoyée par FCA à ses employés et fournisseurs en Italie et en Pologne. La lettre demande aux destinataires d’arrêter toutes les activités liées aux modèles du segment B.

Coopération préalable à l’accord de fusion

Les marques Fiat et Alfa Romeo seront les premières à adopter la technologie du groupe PSA, mais il est également possible que Lancia et Jeep utilisent également la plate-forme CMP.

Il est à noter que l’accord de coopération pour le segment B a été signé avant l’annonce de la fusion entre les groupes FCA et PSA, qui devrait avoir lieu début 2021.

Même si la fusion n’a pas lieu, FCA pourra toujours acheter la technologie CMP à PSA. Aucun des groupes n’a confirmé ou nié cette information.

Ce partage de synergies permettra à PSA d’augmenter son volume de production et de réduire ses coûts. Et FCA a accès à une plate-forme modulaire.

A l’exception de la nouvelle Fiat 500, le groupe italo-américain traverse toujours des temps difficiles.

Alors que les premiers modèles hybrides rechargeables de Jeep viennent d’être lancés aux côtés de la Fiat 500, PSA propose une large gamme de modèles basés sur cette plateforme multi-énergies, dont les Peugeot 208, Peugeot 2008, Opel Corsa, DS 3 Crossback E -Tendu et bientôt la Citroën C4.

