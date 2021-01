FCA lancera 3 nouveaux SUV en 2021. L’un d’entre eux sera… cabriolet?!

Des trois nouveaux SUV qui seront lancés en 2021 par FCA (Fiat Chrysler Automobiles), deux étaient déjà connues: la Alfa Romeo Tonale C’est le Maserati Grecale. La surprise vient de l’annonce d’un troisième modèle, le Fiat 500X Cabrio, une variante sans précédent du modèle qui a déjà été officiellement confirmée.

Un ajout tardif à la gamme de SUV compacts italiens – il a été lancé en 2014 et mis à jour en 2018 – ce qui le rend encore plus surprenant.

La vérité est que les SUV décapotables et le succès commercial ne vont généralement pas de pair – Nissan Murano et Range Rover Evoque en sont des exemples – mais cela n’a pas dissuadé Volkswagen de lancer également le T-Roc Cabrio en 2019.

C’est maintenant au tour de Fiat, mais la stratégie esquissée diffère des autres propositions mentionnées. Alors que Volkswagen a dû apporter des modifications profondes (et coûteuses) à la carrosserie du T-Roc pour le convertir en cabriolet – du pilier A à l’arrière, il s’agit essentiellement d’une nouvelle voiture – Fiat répétera la recette qui transforme la petite 500 en la petite 500 500C.

En d’autres termes, au lieu de créer un véritable cabriolet, la 500X Cabrio sans précédent conservera une grande partie de la carrosserie que l’on connaît déjà, y compris les quatre portes latérales, en remplaçant uniquement le toit – qui devient toile et escamotable -, le hayon et la lunette arrière (qui sera en verre).

De cette façon, Fiat parvient à réduire les coûts de développement et de production et en gardant pratiquement toutes les caractéristiques de la 500X «fermées» – ce qui implique moins de «sacrifices» en termes de praticité – les chances de succès commercial semblent être en faveur du nouveau modèle.

La nouvelle Fiat 500X Cabrio sera produite à Melfi, en Italie, avec les autres 500X, ce qui aide davantage les comptes. Le Volkswagen T-Roc Cabrio, par exemple, n’est pas produit chez Autoeuropa, avec les autres T-Rocs, mais à Osnabrück, en Allemagne, dans les anciennes installations de Karmann.

Tonale et Grecale

On ne sait toujours pas quand la Fiat 500X Cabrio sera dévoilée cette année, mais un nouveau moteur devrait également arriver. hybride doux qui sera étendu au reste de la gamme. Plus de certitude existe en ce qui concerne les deux autres SUV qui seront lancés en 2021 par Alfa Romeo et Maserati.

O Alfa Romeo Tonale a une présentation internationale prévue pour le mois de septembre et le début de la commercialisation débutera soit fin 2021, soit début 2022. Le Tonale est basé sur une variante modifiée de la base utilisée dans le Jeep Compass et sera produit à Pomigliano, en Italie, au cours de la deuxième semestre de cette année – Fiat Panda y est actuellement produite.

Le SUV prend, quoique indirectement, la place de la Giulietta dans la gamme de la marque italienne, dont la production a pris fin à la fin de l’année dernière et ne devrait pas avoir de successeur direct.

O Maserati Grecale la production débutera en novembre de cette année, à l’usine de Cassino, en Italie, celle qui produit les Alfa Romeo Giulia et Stelvio. Ce SUV sans précédent de la marque Trident sera positionné sous le Levante et sa proximité avec les modèles Alfa Romeo sera plus grande que la simple production au même endroit. Grecale est basé sur Giorgio, la même plate-forme que Giulia et Stelvio et, comme nous l’avons vu hier, la même plate-forme qui a également commencé à servir de base au nouveau Jeep Grand Cherokee.