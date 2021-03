Texte: Carlos Moura

Date: 8 mars 2021

Pour compenser les émissions, FCA a acheté des crédits CO2 d’une valeur de 300 millions d’euros en 2020. Une grande partie de ce montant est allée à Tesla, qui obtient des rendements plus élevés sur la vente de crédits que sur son exploitation.

FCA (Fiat Chrysler Automobiles) a révélé avoir dépensé plus de 300 millions d’euros en crédits verts l’année dernière en Europe et une grande partie de ce montant est allée à Tesla.

En 2019, la FCA s’est engagée à payer environ 2 milliards de dollars de crédits réglementaires d’ici la fin de 2021.

Le directeur financier de Stellantis, Richard Palmer, a déclaré lors d’une conférence d’investisseurs que le fabricant s’attend à dépenser un peu moins cette année en crédits par rapport à 2020 pour éviter de lourdes amendes dues aux émissions de dioxyde de carbone. «

Nous avions des coûts de crédit en 2020 d’environ 300 millions d’euros en Europe et l’essentiel de ce montant est allé à Tesla », a-t-il dit, ajoutant que la dépense sera moindre cette année,« mais pas de manière significative ».

LIRE TROP

Stellantis pourrait mettre fin à plusieurs modèles PSA et FCA

Les fabricants qui cherchent à se conformer à des limites strictes d’émission de dioxyde de carbone en Europe peuvent acheter des crédits réglementaires à des concurrents qui les respectent pour réduire ou éviter complètement les amendes imposées par l’Union européenne.

Tesla profite de la vente à crédit

La vente de crédits à d’autres constructeurs automobiles représente une part considérable des revenus de Tesla, alors que la marque de véhicules électriques évolue vers une rentabilité soutenue.

Par le passé, Tesla a obtenu un chiffre d’affaires de 1,33 milliard d’euros grâce à la vente de ces crédits, soit près du triple du bénéfice de 605 millions d’euros la même année.

La FCA n’est pas le seul fabricant à acheter des crédits à Tesla. Honda a également acheté des crédits à la marque électrique fondée par Elon Musk.

À mesure que de plus en plus de fabricants lancent leurs propres véhicules électriques, les revenus de Tesla provenant des ventes à crédit devraient diminuer. La possibilité que les normes relatives au dioxyde de carbone deviennent plus strictes signifie que personne ne sera en mesure de prédire l’avenir, pas même Tesla.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂