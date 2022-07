FBoy Island Saison 2 Episode 11 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

in

Beaucoup de gens ont recherché la date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 de FBoy Island. Les fans de cette série sont vraiment très excités de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître toutes les informations, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Suivez simplement cet article jusqu’à la fin.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 de FBoy Island. Ici, nous partagerons également divers autres détails comme où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, faisons-le savoir.

Il s’agit d’une série télévisée de télé-réalité américaine créée par Elan Gale et présentée par Nikki Glaser. Le premier épisode de cette série est sorti le 29 juillet 2021. Après la sortie, cette émission a acquis une grande popularité en très peu de temps et actuellement de nombreux fans attendent son prochain épisode.

L’intrigue de cette émission ressemble à Trois femmes dans une île tropicale sont fusionnées par 24 hommes, où la moitié d’entre eux sont nommés « gentils » et l’autre moitié « FBoys ». Ensuite, les filles choisiront parmi elles pour sortir ensemble. C’est un spectacle très intéressant et vous allez adorer cette série. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 de FBoy Island. Jetons donc un coup d’œil ci-dessous.

FBoy Island Saison 2 Épisode 11 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 de FBoy Island. Dans la saison 2, il n’y a que 10 épisodes et pour le prochain épisode, vous devrez attendre la prochaine saison. Nous vous suggérerons simplement à tous de sauvegarder le signet de cette page car s’il y aura une mise à jour de la saison prochaine, nous partagerons avec vous ici.

Où regarder la saison 2 de FBoy Island?

Si vous voulez regarder cette émission, vous pouvez la regarder sur HBO Max et c’est la plateforme officielle de cette émission. C’est une plateforme payante donc vous devrez payer son abonnement. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous regardez cet épisode ici à tout moment et de n’importe où. Au Royaume-Uni, vous pouvez le regarder sur BBC Three.

Liste des concurrents de la saison 2

Voici la liste des concurrents de cette émission.

Benoît Polizzi

Casey Johnson

Danny Louise

Mercedes Knox

Pierre Parc

Tom Carnifax

Asante Tait

Kian Lewis

Nick Warfield

Aaron Spady

Braydon Elgar

JaBriane Ross

Austin Sikora

Dewayne Rogers

Niko Pilalis

CA longue

Brant Weiss

Élie Connolly

Jérémy Edberg

Kyland Hewett-Newbill

Michel Dakessian

Ilon Hao

Jared Seay

Nikolaï Pranchenko

Carlos López

Nick Priola

Lukasz Yoder

Zachary Wambold

John MgBemena

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous disposez de toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 de FBoy Island; où pouvez-vous diffuser cette émission en ligne, combien d’épisodes seront là cette saison, et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour obtenir ce nouvel épisode de cette émission de rencontres. Si vous avez des questions sur cette date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 de FBoy Island, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider de toutes les manières possibles.

