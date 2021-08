Spider-Man : No Way Home, des fausses affiches apparaissent dans les salles de cinéma

En raison du manque de promotion du film par Sony et Marvel Studios, quelques chaînes de cinéma américaines ont choisi d’utiliser des affiches créées par des fans pour promouvoir le prochain Spider-Man : No Way Home. Le film n’est prévu que dans cinq mois, mais il n’y a pratiquement pas eu de nouvelles ou de matériel promotionnel diffusés pour le film. En conséquence, les chaînes de cinéma Cinepalace et Westown Movies ont utilisé de fausses affiches, qui dépeignent beaucoup de spoilers et de personnages non confirmés interagissant avec Spider-Man de Tom Holland. Évidemment, ces affiches sont fausses, mais cela montre à quel point ce film est très attendu pour les fans.

Movie theaters are using fan-made #SpiderManNoWayHome posters to promote the film😂 pic.twitter.com/dJljzCwYqP — Marvel Geeked (@MarvelGeeked) July 22, 2021

Le Homme araignée les affiches en question présentent toutes deux les portails de signature de Doctor Strange qui font apparemment entrer et sortir Spider-Man de différentes réalités. Il s’agit d’une tentative légitime car il a été confirmé que Benedict Cumberbatch apparaîtra en tant que Docteur Strange dans le film. Cependant, l’une des affiches va beaucoup plus loin en incluant les incarnations du personnage de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield ainsi que leurs noms. C’était un énorme cadeau car ni Maguire ni Garfield n’ont été confirmés pour apparaître dans le film de quelque manière que ce soit. En fait, Garfield a insisté sur le fait qu’il n’était pas dans le film (ce qui, bien sûr, n’a donné aux fans que plus de spéculations).

So this happened: some theatre printed my tribute poster for 'No Way Home' and put it on display to promote the movie. I don't even…#SpiderMan #SpiderManNoWayHome https://t.co/RynnrEzljC — Nuno Sarnadas (@nunosarnadas) July 17, 2021

L’affiche utilisée par Westown Movies a été créée par l’artiste Nuno Sarnadas/Dark Design en février de cette année. Sarnadas a posté une photo de l’affiche sur Twitter, réagissant à la bêtise de toute la situation. Apparemment, le cinéma utilisait son affiche sans son consentement – ainsi que sans le consentement de Sony – mais Sarnadas ne semblait pas trop contrarié. Les affiches créées par Sarnadas sont extrêmement impressionnantes et peuvent certainement être confondues avec celles réalisées en studio. Vous devez donner le crédit aux théâtres pour avoir essayé.

Depuis des mois, les fans de Marvel réclament une bande annonce et une affiche pour Spider-Man : No way Home , mais Sony ne s’est pas encore livré. Il y a eu d’innombrables rumeurs et théories de fans sur le film qui sont potentiellement très excitantes, et les fans veulent simplement du matériel pour attirer leur anticipation. Des rumeurs comme Tobey Maguire et Andrew Garfield reprenant leurs rôles de Spider-Man ont été abondantes. D’autres comme Charlie Cox en tant que Daredevil de retour ou Willem Dafoe en tant que Green Goblin de retour et bien d’autres se sont propagés sur Internet comme une traînée de poudre. Les fans sont évidemment excités et les théâtres suivent simplement le courant. Nous vous tiendrons au courant lorsque Sony décidera enfin de publier une affiche ou des images.

Spider-Man : No Way Home sera le troisième fil de l’Homme araignée de l’univers cinématographique Marvel. Il mettra en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker / Spider-Man, Zendaya dans le rôle de MJ, Jacob Batalon dans le rôle de Ned, Benedict Cumberbatch dans le rôle du docteur Strange, Marisa Tomei dans le rôle de tante May, Jamie Foxx dans le rôle d’Electro (en représailles de son rôle dans L’incroyable Spider-Man 2), Alfred Molina dans le rôle du Docteur Octopus (en représailles de son rôle dans Spider-Man 2), et JK Simmons comme J. Jonah Jameson. Il sortira uniquement en salles le 17 décembre 2021.