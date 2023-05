Faux profil : qui est RODOLFO SALAS l’acteur qui travaille avec Carolina Miranda dans la série Netflix

Netflix

Nous vous disons qui est l’acteur qui, avec Carolina Miranda, joue dans la nouvelle série Netflix et dans quelles autres séries il apparaît.



©NetflixRodolfo Salas joue dans le nouveau drame sensuel de Netflix : Fake Profile

Que la première pierre soit jetée par quelqu’un qui n’a jamais été sur un réseau social de rencontre et part de cette prémisse Faux profilla nouvelle série Netflix qui va vous rattraperr, c’est pourquoi nous vous parlons qui est Rodolfo Salas, qui avec Carolina Miranda joue dans ce drame sensuel.

La série se concentre sur un couple, qui se rencontre sur les réseaux sociaux et a une chimie unique et alors que tout va de mieux en mieux, elle découvre que son prince charmant a en fait volé l’identité de quelqu’un d’autre et n’est pas celui qu’il prétend êtreelle est donc prête à l’utiliser autant qu’elle le peut.

« Prête à tout pour découvrir qui est vraiment l’homme qu’elle a rencontréla jeune femme insiste pour identifier l’infidèle et lui faire payer un par un chaque mensonge qu’il lui a dit et chaque promesse qu’il a faite.sans savoir qu’il entre dans un labyrinthe complexe d’apparences trompeuses, de sexe interdit et de pouvoirs qui tuent« , dit Netflix à propos du projet mettant en vedette Carolina Miranda et Rodolfo Salas.

+ Qui est Rodolfo Salas ? Le protagoniste du faux profil de Netflix

Rodolfo est un acteur originaire du Venezuelané le 3 mai 1983, raison pour laquelle il a récemment vient d’avoir 40 ans. Vous vous en souvenez probablement de projets comme Betty à New York (2019) et Médecins, Life Line (2019), entre autres.

D’accord avec IMDB, L’acteur a plusieurs projetsparmi lesquels figurent le fan, Jenni Rivera: Papillon du quartier et le sang de ma terreen plus de ceux mentionnés ci-dessus.

En plus d’être acteur, à son compte Instagramoù compte actuellement 187 000 abonnés (quelque chose qui changera peut-être après la première de la série), Rodolfo Salas est également un athlète et est co-fondateur de CoreMotifune salle de sport et un centre de remise en forme.

