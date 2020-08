Faux mort en mer: tentative de fraude spectaculaire au tribunal

Un homme est parti pour le Danemark dans un bateau en octobre 2019 et disparaît sans laisser de trace. Il a en fait submergé – mais pas dans la mer Baltique. L’homme de 53 ans voulait collecter des millions de dollars de l’assurance-vie, mais les enquêteurs l’ont mis sur la bonne voie à cause de son alliance.

Parce qu’il a simulé sa mort comme un accident de bateau, le procureur de la République de Kiel a inculpé un fraudeur présumé à l’assurance. L’autorité a déclaré qu’il avait simulé l’accident afin d’obtenir le paiement de 14 assurances vie et accident de plus de 4,1 millions d’euros à sa femme et sa mère. En conséquence, les femmes n’auraient pas seulement dû être initiées: elles ont participé à la tentative de fraude jusqu’à ce que la police découvre la cachette de l’homme et l’arrête. Selon le procureur, les deux femmes sont également accusées.

En fin de compte, c’est l’alliance qui a amené la police dans la cachette de l’homme de Kiel, maintenant âgé de 53 ans. À la recherche de l’homme porté disparu, une équipe de police a saccagé toute la maison de sa mère à Schwarmstedt, dans le Heidekreis de Basse-Saxe, au début du mois de mai, selon la «Hannoversche Allgemeine Zeitung» (HAZ). Après environ deux heures, un policier a éclairé le grenier avec une lampe et a remarqué un flash – l’alliance de l’homme recherché, qui se cachait derrière des boîtes, reflétait la lumière.

Il avait auparavant tenté une fraude à l’assurance de style hollywoodien avec l’aide de sa mère de 86 ans et de sa femme: selon les procureurs, le trio avait apparemment préparé le crime pendant environ un an. Depuis août 2018, l’homme a souscrit un total de 14 polices d’assurance vie et accident avec sa femme et sa mère, qui devraient leur bénéficier.

Le 7 octobre 2019, l’homme est parti pour le Danemark depuis la marina de Schilksee, située à environ 15 kilomètres de son appartement à Kiel, rapporte le journal. Sa femme a signalé sa disparition trois jours plus tard. La police a retrouvé le bateau chaviré dans la mer Baltique. Selon le parquet, cependant, les enquêteurs ont rapidement soupçonné une tromperie. Les compagnies d’assurance ont également soupçonné, selon un article de journal, qu’un expert a examiné le bateau récupéré et a constaté qu’il avait été manipulé et que de l’eau y avait été pompée. L’homme lui-même se serait échappé avec un bateau pneumatique.

La femme et la mère ne sont pas que des confidentes

En avril de cette année, sa femme a voulu le faire déclarer mort au tribunal afin de récupérer les sommes de l’accident et de l’assurance-vie. En cas d’accident nautique, le délai est ramené à six mois. Mais au lieu de paiements de plusieurs millions, le tribunal de district a émis un mandat d’arrêt contre l’homme porté disparu.

Après des enquêtes approfondies, l’homme de 53 ans, prétendument mort, a été découvert et arrêté en mai lors d’une perquisition au domicile de sa mère à Schwarmstedt. Il est en détention depuis lors en raison du risque d’évasion. S’ils sont reconnus coupables, les trois accusés risquent plusieurs années d’emprisonnement pour tentative de fraude particulièrement grave.

Selon HAZ, l’homme et sa mère ne devraient pas être une ardoise vierge. Ils auraient déjà créé ensemble une fondation et détourné des fonds. Plusieurs procédures judiciaires liées à des irrégularités dans la fondation ont été suspendues car les allégations actuelles sont plus graves.