Faux Leak Dupes Web avec de prétendus ports PS4 vers PC

Une fausse fuite, publié par certaines publications majeures, affirme que Bloodborne, Ghost of Tsushima, Uncharted: The Nathan Drake Collection et God of War sont tous sur le point d’être publiés sur PC. Cela fait suite aux commentaires du patron de PlayStation Jim Ryan plus tôt dans l’année, lorsqu’il a confirmé que Sony apporterait plus de titres propriétaires sur des plates-formes telles que Steam et Epic Games Store.

Cependant, bien que la rumeur semble raisonnable à première vue, nous avons retracé à travers les supposés initiés Twitter compte, et il est rempli de conjectures. Par exemple, en juillet dernier, la même affiche disait que Mass Effect Legendary Edition serait annoncé lors d’un événement Microsoft – sauf qu’il n’a été dévoilé qu’au jour N7 en novembre.

Nous ne savons toujours pas quels titres PlayStation apportera au PC, et bien que tout ce qui précède semble être des suppositions raisonnables, cette histoire n’a aucune substance. Pour l’instant, nous savons que Days Gone devrait sortir sur Steam et Epic Games Store ce printemps, et vous pouvez trouver une liste complète Tous les jeux PlayStation Studios sur PC via le lien.