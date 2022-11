Faut-il voir Dark pour voir 1899 ?

Netflix

Créé par Baran Bo Odar et Jantje Friese, il est arrivé sur Netflix jeudi dernier. La première saison compte 8 épisodes.

© IMDb1899.

Avec ses huit premiers épisodes déjà sortis, 1899 Il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle devienne la série la plus regardée sur Netflix dans le monde aujourd’hui. Il a été créé par les responsables d’un autre génie de la plateforme de streaming comme Sombre, Baran Bo Odar et Jantje Friese. Mystère et suspense étaient au rendez-vous dans ce premier volet de l’émission roots allemande où neuf langues différentes sont parlées.

L’histoire de 1899 tourne autour d’un navire, le cerbère, qui transporte des immigrants européens voyageant de Londres à New York. De la même manière que dans titanesque, l’équipage est divisé selon les classes sociales mais les différentes personnes ne tardent pas à interagir les unes avec les autres. Lorsque? Après avoir découvert un navire perdu il y a quatre mois et le capitaine décide d’aller à son secours.

De la distribution principale de Sombre, Baran Bo Odar et Jantje Friese ils ont de nouveau convoqué l’une de leurs principales stars. C’est à propos de l’acteur allemand Andreas Pietschmannqui incarnait l’étrange voyageur temporel dans la première série de ce duo, et dont on a fini par savoir plus tard qu’il s’agissait d’une des versions futuristes de Jonasle protagoniste du spectacle et responsable, en partie, du déclenchement de l’apocalypse.

Mais c’est aussi loin que le lien entre Sombre Oui 1899. Bien qu’il soit indispensable de voir la première série originale de Netflix made in Germany, en raison de son contenu narratif élevé et des rebondissements inattendus qui y sont présentés (en plus de l’incroyable travail de casting qui a eu lieu pour choisir le casting), il n’est pas nécessaire de le voir pour comprendre ce qui se passe dans la nouvelle sensation de le N rouge. On peut dire qu’il n’y a pas de point de contact entre les deux séries.

+La plainte pour plagiat contre 1899

Il y a quelques jours, un fil de Twitter développé par caricaturiste mary cagnin, d’origine brésilienne. Là, l’artiste compare diverses peintures de 1899 avec son roman graphique silence noiret assure l’avoir présenté en Europe il y a quelques années, il est donc possible que Baran Bo Odar et Jantje Friese l’ont rencontrée et ont décidé de puiser quelques idées dans ses pages. Cependant, le directeur de l’émission Netflix Il a catégoriquement démenti cette version, avec un post Instagram où il a défendu sa compagne et l’équipe de rédaction de la série.

